Segunda fase del SIR se realizará en 12 estados, UT; lista definitiva de votantes el 7 de febrero







El Comisión Electoral de la India (ECI) llevará a cabo la segunda fase de la Revisión Intensiva Especial (SIR) de los padrones electorales en 12 estados y Territorios de la Unión, y la lista final de votantes se publicará el 7 de febrero de 2026, dijo el lunes el Comisionado Jefe de Elecciones (CEC), Gyanesh Kumar.

En una conferencia de prensa en Nueva Delhi, CEC Kumar dijo que el ejercicio cubrirá las islas Andaman y Nicobar, Chhattisgarh, Goa, Gujarat, Kerala, Lakshadweep, Madhya Pradesh, Puducherry, Rajasthan, Tamil Nadu, Uttar Pradesh y Bengala Occidental.

Según el organismo electoral, la impresión y la capacitación comenzarán el martes y concluirán hasta el 3 de noviembre, seguida de una «fase de enumeración» del 4 de noviembre al 4 de diciembre. Los borradores del censo electoral se publicarán el 9 de diciembre, seguido de un período de quejas y objeciones hasta el 8 de enero de 2026, informó la agencia de noticias ANI.

La Fase de Notificación (de audiencia y verificación) se llevará a cabo entre el 9 de diciembre y el 31 de enero de 2026, publicándose los padrones electorales definitivos el 7 de febrero de 2026.

«La segunda fase de SIR (Revisión Intensiva Especial) está a punto de llevarse a cabo en 12 estados y UT», dijo CEC Kumar.

Siguiendo las instrucciones de la Corte Suprema, el organismo electoral incluyó a Aadhaar en la lista de 12 documentos indicativos, según su orden del 9 de septiembre relacionada con SIR en Bihar.

Hablando más sobre ello, CEC Kumar dijo: «En lo que respecta a la tarjeta Aadhaar, la Corte Suprema ha dicho que Aadhaar debe usarse según la Ley Aadhaar. La sección 9 de la Ley Aadhaar dice que Aadhaar no será la prueba de domicilio o ciudadanía. La Corte Suprema ha dictado varias sentencias de que Aadhaar no es prueba de fecha de nacimiento. Teniendo esto en cuenta, la autoridad de Aadhaar emitió su notificación e incluso hoy, si descarga una Nuevo Aadhaar hoy, la Tarjeta menciona que no es una prueba de fecha de nacimiento ni de domicilio o ciudadanía. La tarjeta Aadhaar es una prueba de identidad y también se puede utilizar para firmar electrónicamente».

Agregó que las listas de electores en los 12 estados y UT quedarán congeladas a partir de la medianoche del lunes.

«La lista de votantes de todos los estados donde se realizará el SIR se congelará a las 12 am de esta noche. Todos los votantes en esa lista recibirán formularios de enumeración únicos de los BLO. Estos formularios de enumeración tendrán todos los detalles necesarios de la lista de votantes actual. Después de que los BLO comiencen a distribuir formularios a los electores existentes, todos aquellos cuyos nombres están en los formularios de enumeración intentarán comparar si sus nombres estaban en la lista de votantes de 2003. En caso afirmativo, no es necesario enviar cualquier adicional documentos», afirmó.

«Si en la lista no están sus nombres, sino los nombres de sus padres, tampoco tendrán que presentar ningún documento adicional. La lista de votantes del SIR de 2002 a 2004 estará disponible para que cualquiera pueda verla en http://voters.eci.gov.in y ellos mismos podrán compararla», añadió la CCA.

A partir de la experiencia en BiharLa ECI ha decidido que los oficiales de nivel de stand (BLO) visitarán los hogares hasta tres veces para cotejar y vincular los formularios, informó ANI.

«Si el elector no está disponible o hay un retraso en la comparación y vinculación, los BLO visitarán las casas un total de tres veces. Los electores también pueden completar los formularios en línea. Si sus nombres, o los nombres de su padre o madre, no estaban disponibles en la lista de 2003, la ERO determinará la elegibilidad basándose en los documentos indicativos», dijo Kumar.

Añadió que los jefes electorales estatales celebrarán reuniones con los partidos políticos y les informarán sobre el proceso SIR, y los agentes de los partidos políticos a nivel de stand pueden recopilar 50 formularios de enumeración firmados y enviar su certificación a los BLO.

Para evitar el hacinamiento, la ECI ha decidido que ninguna casilla electoral tendrá más de 1.200 electores y que se crearán nuevas mesas electorales en edificios de gran altura, colonias cerradas y barrios marginales, informó ANI.

«No habrá más de 1.200 electores en una cabina electoral para evitar aglomeraciones. Racionalizaremos 1.200 mesas electorales y abriremos nuevas mesas en edificios altos, colonias cerradas o en grupos de barrios marginales», dijo la CCA, añadiendo que después de la decisión del oficial de registro electoral (ERO), lo que significa que después de publicar la lista final, cualquier votante o residente en un distrito electoral todavía puede apelar a los DM, y también puede presentar su segunda apelación ante el Director General del Estado en un plazo de 15 días.

CEC Kumar enumeró la migración, los votantes registrados en más de un lugar, los nombres no eliminados después de la muerte o la inclusión del nombre de un ciudadano extranjero en la lista de votantes como factores que llevaron a ECI a decidir sobre un SIR nacional por fases, informó ANI.

«La migración, los votantes registrados en más de un lugar, los nombres que no se eliminan después de la muerte o la inclusión del nombre de un extranjero en la lista de votantes. Estos son cuatro factores que llevaron a la Comisión Electoral a decidir sobre un SIR a nivel nacional por etapas. El objetivo del SIR es incluir a todos los votantes elegibles en el censo electoral y eliminar a los no elegibles», dijo.

Anteriormente, el organismo electoral celebró una conferencia de dos días de directores ejecutivos sobre la preparación para SIR los días 22 y 23 de octubre en el Instituto Internacional para la Democracia y la Gestión Electoral de la India (IIIDEM) en Nueva Delhi, tras el anuncio de Kumar de un SIR a nivel nacional el 6 de octubre.

(Con entradas ANI)





