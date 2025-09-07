Segunda apertura global de terror más grande de la historia

«El Conjuring: Últimos ritos«Se elevó sobre la taquilla mundial con $ 187 millones, cementando con mucho el mejor comienzo para la franquicia de los azulejos ocultos. También es el segundo debut global más grande de la historia para una película de terror, detrás de» It «de 2017 con $ 190 millones.

La venta de entradas para «Últimos ritos», que avergonzan las proyecciones tempranas, incluyen $ 104 millones a nivel internacional y $ 83 millones a nivel nacional. En términos de rendimientos en el extranjero, la última «conjuración» superó a «It: Capítulo dos» de 2019 ($ 92 millones) como el debut en el extranjero más grande para una película de terror. Los principales territorios individuales incluyen México con $ 13.3 millones, el Reino Unido con $ 8.8 millones, Brasil con $ 7.7 millones e India con $ 6.7 millones.

«The Conjuring: Last Rites» fue especialmente popular en las pantallas IMAX, que asustó $ 14.3 millones a nivel mundial para aterrizar como el debut principal de la compañía para un lanzamiento de septiembre. A nivel nacional, la película de miedo ganó $ 9.4 millones de esas ubicaciones premium, clasificándose como la apertura más grande de IMAX para el género de terror.

Dirigida por el veterano de la franquicia Michael Chaves, «The Conjuring: Last Rites» está protagonizada por Patrick Wilson y Vera Farmiga como investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren que intentan vencer a un demonio de la casa de una familia. James Wan, quien creó la propiedad, y Peter Safran regresó como productores. El universo «Conjuring», que incluye spin-offs como «The Nun» y «Annabelle», es la franquicia de terror más taquillera en la historia con más de $ 2.3 mil millones.

Esta entrada costó $ 55 millones para producir y ya se ha convertido en el último ganador teatral de Warner Bros. después de una notable racha de «una película de Minecraft», «pecadores», «líneas de sangre finales de destino», «F1: The Movie» (que el estudio distribuyó para Apple), «Superman» y «Armas». El rebote del estudio se produce después de un tramo oprimido con perdedores comerciales como «Joker: Folie A deux», «Mickey 17» y «The Alto Knights».

En otra parte de la taquilla, «Armas» cruzó la marca de $ 250 millones a nivel mundial con $ 108 millones de los mercados internacionales y $ 143 millones de América del Norte. Esos son retornos impresionantes para el horror original, y aún mejor: harán márgenes de ganancias de buen tipo para Warner Bros. ya que el golpe de durmiente tiene un modesto precio de $ 38 millones.