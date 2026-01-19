Según se informa, Rockstar Games permite a los fanáticos que están gravemente enfermos probar GTA 6 primero

VIVA – Una historia conmovedora del mundo. juego resurgió. estrella de rock Según se informa, los juegos brindan una oportunidad admirador Grand Theft Auto que está demasiado enfermo para intentar jugar GTA 6 temprano, antes del lanzamiento oficial del juego.

Esta noticia se difundió ampliamente en comunidad juegos y es un testimonio del lado humano de uno de los estudios más grandes de la industria.

GTA 6 en sí es uno de los juegos más esperados en la historia de la industria de los videojuegos. Después de experimentar varios retrasos, el lanzamiento oficial de este juego está programado para el 19 de noviembre de 2026. De esa manera, acceso Este inicio fue un momento muy significativo para los aficionados cuyas condiciones eran limitadas.

El origen de una historia conmovedora

Esta historia comenzó con una publicación de un desarrollador de Ubisoft Toronto llamado Anthony Armstrong en LinkedIn en diciembre de 2025. En su publicación, que luego fue eliminada, Armstrong habló sobre un miembro de la familia que estaba luchando contra el cáncer y se estimaba que le quedaban entre 6 y 12 meses de vida.

Según Armstrong, los miembros de la familia son grandes admiradores de la serie GTA desde hace mucho tiempo. Debido a que se espera que el tiempo restante sea corto, Armstrong espera que Rockstar Games pueda brindar acceso temprano para que sus amigos puedan experimentar GTA 6 antes de su lanzamiento.

Armstrong también mencionó que sus familiares viven bastante cerca de los estudios de Rockstar en Oakville, Canadá, lo que hace posible que las sesiones de acceso temprano se realicen localmente. Incluso está dispuesto a cumplir los requisitos de confidencialidad (NDA) que normalmente se imponen en las pruebas de juego de gran tamaño.

Responde Rockstar y Take-Two

La carga luego se volvió viral y atrajo la atención de la comunidad y los medios. Curiosamente, Armstrong informó que el director ejecutivo de Take-Two Interactive, Strauss Zelnick, se había puesto en contacto con él y con Rockstar para dar seguimiento a esta solicitud.

Calificó la comunicación como “buena noticia”, aunque no reveló detalles específicos sobre el resultado final.

Sin embargo, cabe señalar que hasta ahora no ha habido ninguna declaración oficial de Rockstar Games que confirme que los familiares de Armstrong hayan recibido realmente acceso anticipado a GTA 6. Las noticias que circulan provienen principalmente de informes de los medios y de publicaciones del propio Armstrong que han sido eliminadas, por lo que los detalles completos aún no se pueden confirmar públicamente.