Según se informa, el acuerdo con Adidas de Penn State puede haber influido en el despido de James Franklin

El 5 de septiembre, Estado de Pensilvania anunció que iba a hacer el cambio de Nike a Adidas bajo un nuevo acuerdo de 10 años a partir de 2026. Esa asociación, que supuestamente vale alrededor de 300 millones de dólares, puede haber tenido una influencia mucho mayor de la que algunos podrían haber imaginado.

El 12 de octubre, Penn State entrenador en jefe despedido James Franklin a mitad de su duodécima temporada. Franklin y los Nittany Lions estaban en una racha de tres derrotas, perdiendo ante Oregon, UCLA y Northwestern, a pesar de ingresar a la temporada en el puesto número 3 del país. Perder ante los Wildcats aparentemente fue suficiente, aunque puede que no haya sido solo el director atlético Pat Kraft quien tomó la decisión.

Según Mike J. Asti de Pittsburgh Sports Now, la propia marca de tres rayas supuestamente jugó un papel enorme en el despido de Franklin.

«Me han dicho que Adidas impulsó el despido de James Franklin y es por eso que sucedió hoy», le dijo a Asti una fuente de Penn State. «Se comprometieron a pagar la mayor parte o la totalidad del dinero. También querían un nuevo entrenador antes de las recientes derrotas, pero hicieron que fuera difícil para cualquiera en PSU discutir».

Después de que Asti publicó eso en X, dijo que alguien en Penn State se acercó, alegando la decisión de dejar a Franklin. fue hecho por la administración – pero no se mencionó la participación de Adidas.

«Sé que había gente en PSU que quería que se fuera, pero lo que he oído es que Adidas ayudó a que eso sucediera hoy y las pérdidas hicieron imposible cualquier retroceso», agregó Asti.

Penn State tiene que pagar una compra masiva a James Franklin

Incluso después de la derrota ante Northwestern, pocos creían que Penn State dejaría a Franklin. A pesar de su pobre historial contra oponentes del top 10, todavía se le consideraba uno de los entrenadores más probados del Big Ten, si no del país. A mitad de su duodécima temporada, Franklin tenía marca de 104-45 y venía de una aparición en las semifinales del College Football Playoff el año pasado.

Ésa fue sólo una de las razones. Había millones de personas más, literalmente.

Según el informe, se dice que la compra de Franklin rondará entre 45 y 50 millones de dólares, lo que la convierte en la el segundo más grande en la historia del fútbol universitariosegún El Athletic. Texas A&M le debía a Jimbo Fisher 77 millones de dólares cuando lo despidió en noviembre de 2023.

Ésta es otra razón más por la que el informe de Asti podría ser cierto. Pagar 50 millones de dólares para despedir a un entrenador, sólo para luego contratar otro, no será barato.

Acuerdo con Adidas puesto en duda, Penn State defiende

Si perder ante Northwestern no fuera suficientemente malo, los administradores de Penn State pronto defendieron su nuevo acuerdo con Adidas. A informe reciente de Front Office Sports Afirmó que los administradores de Penn State estaban «indignado por el proceso detrás de la decisión» de pasar de Nike a favor de Adidas, señalando específicamente a Kraft.

Una parte particular del acuerdo con la que los fideicomisarios estuvieron en desacuerdo fue la “asignación anual de productos” de 500.000 dólares para Kraft.

«Eso es bastante estándar para las ofertas de indumentaria, y queda a discreción del departamento deportivo, no es para Pat Kraft personalmente», dijo a FOS la subdirectora deportiva Leah Beasley. «Abarca muchas cosas. Es para que la universidad y el departamento deportivo se ocupen de los entrenadores, el personal y los atletas. Es para el dinero de marketing conjunto; podemos hacer mucho con ese dinero».

Es posible que Adidas haya tenido que recortar algunos de esos cheques si el informe original de Asti es cierto y la marca de ropa está pagando parte de la factura por el despido de Franklin. De cualquier manera, esta situación subraya cuán drásticamente continúa cambiando el deporte y con qué facilidad puede dejarse influir por el todopoderoso dólar.