Según se informa, desaparecido después de la demostración del caos de Yakarta, la confesión de Bima hasta que fue encontrada en Malang asombrosa

Yakarta, Viva – La policía revela la razón por la cual Bima Pema Putra (29), el hombre al que fue llamado desaparecido Después de la ola de demostración ricuh a fines de agosto en Yakarta, deambulando a Malang, Java Oriental.

Para la policía, Bima admitió la razón para ir a East Java porque quería vivir de forma independiente. Esto fue revelado por el director de investigación penal general Polda Metro JayaLa comisionada de policía Wira Satya Triputra.

«Según los resultados de la comunicación con Bima, dijo que la razón para salir de casa fue porque quería vivir de forma independiente», dijo Wira, jueves 18 de septiembre de 2025.



La persona llamada contraste se pierde

Mientras tanto, Bima mismo pregunta Lo siento a sus padres. También se disculpó por noticias La pérdida de él en las redes sociales.

«Pido disculpas con mis padres que se fueron sin noticias y noticias en las redes sociales de que estaba perdido», dijo Bima.

Anteriormente informó, el misterio de los residentes que habían sido visitados se perdió después del caos en Kwitang, Central Yakarta, finalmente fue respondido. El equipo especial de la policía de Metro Jaya logró encontrarlo lejos en Malang, Java Oriental.

El hombre llamado Bima Pema Putra (BPP), de 29 años, aparentemente estaba en una condición segura. Se descubrió que estaba en el Templo de Eng An Kiong, Kota Lama, Malang, miércoles 17 de septiembre de 2025, alrededor de 13.55 Wib.

«Actualizar información de un equipo especial para buscar personas desaparecidas, la Policía Metropolitana de Yakarta encontró a uno de los residentes», dijo el jefe de relaciones públicas de la Policía Metropolitana de Yakarta, General de Brigada Ade Ary Syam Indradi, miércoles 17 de septiembre de 2025.

Para tener en cuenta, la Policía Regional de Metro Jaya (Polda) finalmente habló sobre la supuesta desaparición de tres personas en el área de Kwitang, Central Yakarta, después de la demostración de Yakarta a fines de agosto.

El caso se destacaba anteriormente después de ser publicado por la Comisión para personas desaparecidas y víctimas de violencia (Contraste). Director de la Investigación Criminal General (Dirreskrimum) Metro Jaya Regional Police, Comisionada de Policía Wira Satya Triputra, enfatizó que su partido había tomado medidas rápidas. Polda Metro Jaya ahora formó un puesto de queja de personas desaparecidas en el Satya Haprabu Hall, Ditreskrimum.

«Hemos recibido esta información de las redes sociales. En la actualidad, la Policía Metropolitana de Yakarta formó un puesto de queja faltante», dijo Wira, el martes 16 de septiembre de 2025.