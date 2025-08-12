¡Según Passion!

VIVA – En este mes de independencia, Bri Dé buenas noticias, a saber, la reapertura del brillante programa de Programa de Líder Futuro (Bflp) 2025, a partir del 12 de agosto de 2025. Este no es un programa de reclutamiento ordinario, pero esta es la entrada a una carrera soñada con un nuevo concepto que es más inclusivo, transparente y según la pasión.

Bri está buscando una generación joven talentosa en toda Indonesia que estén listos para convertirse en los futuros líderes de la compañía. No solo busca el mejor talento que sea excelente en el trabajo, sino que también puede tener un gran impacto para Indonesia.

«Transformación Capital humano No puede ser medias medidas. El reclutamiento es la puerta inicial para formar futuros líderes. Creemos que cada individuo tiene un potencial extraordinario, y a través de este programa invitamos a todos los jóvenes que desean desarrollar un potencial sostenible y construir una carrera en la industria bancaria «, dijo A. Solichin Lutfiyanto, director de Capital Humano y Cumplimiento BRI.

¿Qué hay de nuevo en BFLP 2025?

BFLP 2025 viene con un concepto más fresco y relevante para la generación más joven. Donde, este programa brinda libertad para que cada candidato elija un camino que se adapte a sus intereses, pasión y aspiraciones de desarrollo profesional.

El proceso de registro también está diseñado prácticamente a través de una pantalla de sitio web de diseño moderna que es fácilmente accesible y está equipado con una función de estado de aplicación en tiempo real, para que cada candidato pueda monitorear su progreso en cualquier momento y en cualquier lugar.

El proceso de selección también se hace más emocionante y eficiente a través del concepto de gamificación y entrevista inteligente, que presenta una experiencia de reclutamiento agradable con una etapa más rápida sin reducir la calidad de la selección.

No menos importante, BRI evalúa a cada individuo en su conjunto, no solo del logro académico (GPA), sino que también considera el potencial, el entusiasmo, el carácter, los valores (valores), así como el compromiso y el deseo de los candidatos de continuar creciendo.

¿Por qué tienes que unirte a BFLP 2025?

BFLP 2025 brinda una oportunidad para que la generación más joven desarrolle su propio potencial junto con uno de los bancos más grandes de Indonesia, así como las oportunidades de apertura para contribuir significativamente al progreso de la sociedad y la economía nacional a la avanzada de Indonesia.

«Queremos dar a luz a líderes con integridad, profesionales, superiores y también tener un alto espíritu de preocupación para darle sentido a Indonesia», dijo A. Solichin Lutfiyanto.

¡Guarde la fecha y aplique ahora!

Los participantes que desean registrarse, solo se puede acceder a la información de registro oficial a través de:

Sitio web: http://bbri.id/bflp_bri2025

Instagram: @lifeatbri

LinkedIn: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK.