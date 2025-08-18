Yakarta, Viva – Presidente de los Estados Unidos Donald Trump Planeando apoyar la propuesta que es posible Rusia Tomar el territorio Ucrania Que no está ocupado como parte de un acuerdo de paz, de acuerdo con los detalles filtrados de las áreas posteriores de la cumbre con líderes europeos.

Según los informes, Trump les dijo a los líderes europeos que estaba seguro de que el acuerdo podría lograrse si el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, acordara entregar la región de Donbas, según el informe del New York Times el sábado, citando a dos altos funcionarios europeos.

Donbas es un territorio que no pudo ser capturado por las tropas rusas a pesar de luchar por más de tres años.



El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente ruso Vladimir Putin

Dos fuentes que conocían las negociaciones de Alakan le dijeron a The Guardian que Putin insistió en que Ucrania se retiró de Donbas, que incluía las regiones de Donetsk y Luhanssk, como un requisito previo para terminar la guerra, mientras proponía que Trump congelara las operaciones a lo largo de las otras líneas.

Aunque Rusia controlaba casi todos los Luhanansk, Ucrania todavía controlaba áreas importantes en Donetsk, incluidas Kramatorsk, Sloviansk y posiciones muy protegidas.

Según los informes, Putin le dijo a Trump que detendría un mayor progreso y congelaría las líneas de primera línea en Kherson y Zaporizhzhia a cambio de Donetsk y Luhanansk.

Trump apoyó la entrega de Mineral -Rich Donbas a Rusia, enfatizando su preferencia por un acuerdo pacífico en lugar de un alto el fuego, que dijo en una carga de redes sociales el sábado (16/8) «a menudo no se puede mantener».

En una declaración conjunta, los líderes europeos dijeron que estaban «listos para trabajar con el presidente de los Estados Unidos, Trump y el presidente de Ucrania, Zelenskyy, a la reunión pico trilateral con el apoyo europeo» pero enfatizaron que «Ucrania será responsable de tomar decisiones relacionadas con su territorio. No se debe cambiar los límites internacionales por la fuerza».

Después de discutir con Trump y los líderes europeos, Zelenskyy dijo en un comunicado: «Su posición es clara. Se debe lograr una verdadera paz, la paz que durará mucho tiempo, no solo otra pausa sobre entre Invasión rusa. «

Luego, el sábado, escribió en las redes sociales que alentar un acuerdo pacífico sin un alto el fuego «complicando la situación». (Hormiga)