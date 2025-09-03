Según los informes, Ravens no tendrá una estrella ofensiva de Breakout en la Semana 1

El Ravens de Baltimore mantuvo la esperanza ala cerrada Isaías probablemente Podría estar listo para la Semana 1 contra los Buffalo Bills, pero aparentemente están tomando la ruta cautelosa con el joven de 25 años.

Ian Rapoport de NFL Media informó el 3 de septiembre que Probablemente no se esperaba que jugara En el primer partido de la temporada contra los Bills. Probablemente se haya dejado de lado para todo el campo de entrenamiento y la pretemporada después de someterse a una cirugía para reparar una fractura en el pie a principios de agosto.

No es una gran sorpresa, por supuesto, dada la línea de tiempo original para su recuperación. Además, probablemente no fue un participante en la práctica para comenzar la semana, lo que apuntaba hacia él no estar en la mezcla para Buffalo.

Los Ravens también están esperando para ver si el nuevo esquinero Jaire Alexander (rodilla) puede intentarlo en la Semana 1, pero al responder una pregunta sobre el ex Pro Bowler Pro, el entrenador en jefe de los Ravens, John Harbaugh, indirectamente arrojó luz sobre cómo probablemente se acercarán a la probable situación de lesiones.

«En términos de actualizaciones de lesiones, (probablemente no lo vayas) no me saldrá mucho en este momento, a menos que sea obvio (o) a menos que sepamos si un chico va a jugar o si no va a jugar». Harbaugh dijo a los periodistas Para comenzar la semana. «Entonces, podrías obtener un poco más el viernes, solo porque sabrás quién no ha practicado. Si no han practicado, es poco probable que jueguen, a menos que hayan estado jugando hasta ese momento, entonces tal vez jueguen».