Según los informes, los titanes cortan el compañero de la universidad de Cam Ward

El Titanes de Tennessee he comenzado sus recortes, y un movimiento notable será un fastidio para el mariscal de campo Camisa.

Los Titanes, según múltiples informes, publicaron el receptor novato no reclutado Xavier RESTREPO como parte de su corte de la lista. RESTREPO y WARD son buenos amigos que jugaron juntos en Miami, y Ward instó a los Titanes a firmarlo.

Ward probablemente comprenderá, ya que es un negocio y RESTREPO no fue reclutado por una razón. Sin embargo, el La selección No. 1 fue bombeada Cuando el equipo tomó su consejo y firmó a la amplia loca en la primavera.

«Estaba muy emocionado cuando (los Titanes) firmaron X», dijo Ward a los periodistas en mayo, según el sitio web del equipo. «Es alguien que lo merecía. Ha trabajado duro todos los días. Es uno de los jugadores más subestimados que estuvo en el draft este año. Creo que cada vez que sube al campo, recuerda todo y continuará probándolo.

«Fue uno de los mejores corredores de ruta en el fútbol universitario el año pasado, es el primer equipo de toda la conferencia, es todo estadounidense, nunca perdió en la cobertura del hombre. Es un receptor consecutivo de 1,000 yardas, entonces, ¿por qué no lo empujarías?»

Sin embargo, todo podría no estar perdido para Restepo (y Ward). Adam Schefter de ESPN señaló que los Titanes buscarán llevarlo al equipo de práctica y mantenerlo en Nashville.

Los titanes están renunciando al receptor abierto Xavier Restepo, quien se espera que sea candidato para el equipo de práctica de Tennessee. – Adam Scha después (@adamscha después) 26 de agosto de 2025

Eso tampoco podría ser demasiado difícil. RESTREPO no mostró una tonelada en la cinta durante los tres juegos de pretemporada de los Titanes. Jugó con moderación en el primer partido, e incluso sin dos de los veteranos veteranos de Tennessee, Calvin Ridley y Tyler Lockett, para el segundo juego, Restepo no jugó toda la primera mitad.