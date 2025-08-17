Según los informes, los comandantes compran Brian Robinson Jr. en conversaciones comerciales

Mientras el Comandantes de Washington Me encantaría descubrir su contrato con el receptor de estrellas Terry McLaurin, tienen una gran cantidad de talento en otras partes de su lista. De hecho, en opinión de su oficina principal, pueden tener demasiado talento, lo que podría llevarlos a hacer un intercambio sorprendente antes del comienzo de la temporada.

Los comandantes ciertamente podrían usar McLaurin en el receptor abierto, pero su habitación de corredor está llena de opciones al que el equipo se siente cómodo, volviéndose en caso de apuro. Como resultado, han surgido informes que indican el titular de Washington en esta posición, Brian Robinson Jr.podría terminar siendo cambiado en el futuro cercano.

Comandantes que exploran el posible comercio de Brian Robinson Jr.

#Commanders RB Brian Robinson Jr. ha sido muy productivo durante sus primeras tres temporadas, corriendo para más de 2,300 yardas y anotando 20 touchdowns, todo mientras regresaba de recibir un disparo antes de su año de novato. A Washington le gusta su profundidad RB, pero Robinson está disponible por el precio correcto. https://t.co/8hwjryabhq – Jordan Schultz (@schultz_report) 17 de agosto de 2025

Los comandantes seleccionaron a Robinson en la tercera ronda del draft de la NFL 2022, pero su carrera inmediatamente se desvió después de que le dispararon en la rodilla y el glúteo durante un robo a mano armada justo antes del comienzo de su temporada de novato. Robinson finalmente terminó haciendo su debut en la NFL en la Semana 5, pero luchó por la melodía de solo 3.9 yardas por acarreo en sus 12 juegos jugados.

Con una temporada baja completa de trabajo, Robinson regresó al equipo y se estableció como el mejor corredor del equipo durante las últimas dos temporadas. En 2024, Robinson acumuló 799 yardas y ocho touchdowns en 187 acarreos, mientras que también atrapó 20 pases para 159 yardas. Continuamente ha mejorado con cada temporada de pases, y parecía estar listo para repetir su papel en 2025.

Sin embargo, los fanáticos recibieron una sorpresa el domingo por la noche cuando se reveló que Robinson, que está entrando en el último año de su contrato de novato, está siendo comprado en conversaciones comerciales por la oficina principal de Washington. Si bien los comandantes no tienen prisa por enviarlo fuera de la ciudad, si la oferta correcta se encuentra con su mesa, podrían ser inclinado a tirar del gatillo en un trato.

«Fuentes: los comandantes han estado comprando RB Brian Robinson Jr. a equipos alrededor de la NFL», informó Jordan Schultz de Fox Sports. «La ex selección de la tercera ronda de Alabama está entrando en el último año de su contrato».

«(Robinson) ha sido muy productivo durante sus primeras tres temporadas: correr para más de 2,300 yardas y anotar 20 touchdown, todo mientras regresa de recibir un disparo antes de su año de novato. A Washington le gusta su profundidad RB, pero Robinson está disponible por el precio correcto».

¿Deberían los comandantes intercambiar Brian Robinson Jr.?

Detrás de Robinson, los comandantes tienen a Austin Ekeler, Jeremy McNichols y Chris Rodríguez Jr. en el corredor, y los tres muchachos estuvieron involucrados en la ofensiva del equipo el año pasado. Agregue las habilidades por tierra del mariscal de campo estrella Jayden Daniels, y es justo preguntarse si Washington podría sobrevivir sin que Robinson lidere su juego terrestre.

Por ahora, un oficio no parece inminente, pero el tiempo de Robinson con Washington podría estar llegando a su fin rápidamente. Su estado ciertamente será vigilar las próximas dos semanas, especialmente con cortes de la lista en el horizonte, porque si los comandantes obtienen un trato que les gusta para Robinson, parece que podría estar en movimiento.