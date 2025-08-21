Según los informes, la emoción de Eva Celia se divorció desde 2023, ¡esta es la causa!

VIVA – Matrimonio de cantante talentoso Eva Celia y músicos Narawangsa demaS se convirtió en el foco público después de que sobresalga su grieta doméstica. La pareja que se casó el 3 de junio de 2022 en la Iglesia de la Catedral de Yakarta fue atropellada por un rumor de divorcio desde 2023, desencadenó la curiosidad de los internautas.

Leer también: ¡Desmontó al niño! Resulta que esta es la condición real de la casa de Andre Taulany



Esta noticia se planteó por primera vez a través de la cuenta Tiktok @Ikajabababeku2012 el 19 de agosto de 2025, que declaró que Eva y DemaS se habían divorciado oficialmente en función de la decisión del Tribunal de Distrito del Sur de Yakarta. Sin embargo, ¿es cierto que las noticias?

La noticia del divorcio de Eva y DemaS se ha fortalecido después de la información sobre la solicitud presentada al Tribunal de Distrito del Sur de Yakarta.

Leer también: ¡5 cosas que ACha Septriasa hizo después del divorcio, realmente cambiaron!



Basado en documentos oficiales con el caso número 310/PDT.P/2023/PN JKT.SEL, EVA y DEMAS presentaron una solicitud el 10 de abril de 2023. Inicialmente, muchos sospecharon que esta solicitud estaba relacionada con divorciado.

Sin embargo, las relaciones públicas del Tribunal de Distrito del Sur de Yakarta, Río Barten, dieron una importante aclaración el 20 de agosto de 2025. Hizo hincapié en que la solicitud no estaba divorciada, sino una solicitud de registro de matrimonio llevado a cabo fuera de Indonesia.

Leer también: Acha Septriasa tenía a Suudzon a Dios durante su divorcio con Vicky Kharisma



«Hay Artículo 310/PDT.P/2023/PN JKT.Sel es una solicitud de solicitud. Solicitud de registro de matrimonio, que se realiza fuera de la región de Indonesia», dijo Río.

«Sí, es una solicitud, no una demanda de divorcio», enfatizó.

Esta solicitud incluye cuatro puntos principales, incluidas las órdenes a la Oficina de Población y Registro Civil del Sur de Yakarta para registrar diferentes matrimonios religiosos y emitir un certificado de matrimonio en nombre de EVA y DESMAS.

El primer juicio se celebró el 2 de mayo de 2023, pero solo una semana después, el 9 de mayo de 2023, la pareja revocó la solicitud. El Tribunal otorgó la revocación el 10 de mayo de 2023, con una tarifa de caso de RP160,000 cobrada al solicitante.

Río Barten enfatizó que no había una demanda de divorcio presentada por Eva o Demas. Sin embargo, también declaró que el tribunal no sabía la razón exacta detrás de la revocación de la solicitud.

Esto dejó espacio para más especulaciones, porque los documentos judiciales no especificaron los motivos detrás de la decisión.

Inicio temprano Un rumor de divorcio

El problema de las grietas domésticas de Eva Celia y Demaas Narawangsa comenzó a detectarse desde el comienzo de 2023. Los internautas notaron que esta pareja ya no se seguía en Instagram, una señal que a menudo se considera una señal de problemas en las relaciones de celebridades.

Además, las fotos de su unión que solían decorar sus redes sociales desaparecieron repentinamente. Eva, conocida como la hija del músico Indra Lesmana y la actriz SíntigosAdemás de Demas, un talentoso productor musical, anteriormente conocido como una pareja armoniosa que a menudo compartía momentos románticos.

La pérdida de interacción en las redes sociales desencadena la especulación de que su hogar no es armonioso.

Los rumores se calientan en septiembre de 2024, cuando el público comenzó a discutir la posibilidad de su separación. El clímax, una declaración de Santana Latjuba, tío Eva Celia, en programas de televisión, agrega especulación de combustible.

Cuando se le preguntó sobre la vida doméstica de Eva, Santana dijo que él y Eva ahora viven juntos, sin mencionar la existencia de Demas. Esta declaración hizo que la maravilla pública: ¿Demas ha realmente fuera de la vida de Eva?

Especulación y contradicción de la información

Aunque el tribunal negó que hubiera una demanda por divorcios, varias fuentes de medios, alegando que Eva y DemaS se habían divorciado oficialmente en mayo de 2023, refiriéndose a los documentos con el caso número 301/PDT.P/2023/PN JKT.SE.

Esta afirmación establece que se puede acceder a la decisión de divorcio a través del Directorio de la Corte Suprema. Sin embargo, el número de caso fue diferente del número 310/PDT.P/2023/PN JKT.SEL confirmado por Rio Barten, causando confusión sobre la precisión de la información.

Hasta ahora, no hay una declaración oficial de Eva o Dema que confirmó el divorcio, y el tribunal negó firmemente la existencia de demanda por divorcios.