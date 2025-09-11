Según los informes, había revelado la última condición de salud de Sule.

VIVA – comediante Sula Según se informa, hace algún tiempo Enfermo Hasta el video de sí mismo al acostarse en un colchón viral. Se sabe que la condición de salud de Sule disminuye hasta que debe ser infundido. Sin embargo, Sule solo se sometió a un tratamiento en el hogar en lugar de ser llevado al hospital.

Leer también: Enferminado, resulta que esta es la enfermedad sufrida por Sule



Expresado por Rizwan fadilah alias NJANEl hijo de Sule, el padre está en una condición de enfermera. Sin embargo, ahora la condición de Sule mejora gradualmente y no está infundida. Sule ya no parece crítico como se discutió en las redes sociales recientemente.

«Cuando ayer se infundió, ahora no lo es», dijo Rizwan Fadilah, cuando se encontró en Kemang, South Yakarta, el miércoles 10 de septiembre de 2025.

Leer también: Sin experiencia en citas, Rizwan Fadilah vertió una historia de amor en el EP de Imagination



«Alhamdulillah ahora, eso ha mejorado. Alhamdulillah, ya ha mejorado», agregó.

La razón por la que Sule solo fue tratado en casa resultó ser el deseo del mismo comediante. Sule insistió en que quería ser tratado en casa a pesar de tener que usar un IV.

Leer también: Llamada enfermedad severa hasta que murió el pronóstico, Sule: ¿Estás feliz de haber muerto? ¡Oh Allah, sí, rabino!



Según NJAN, Sule se sintió más cómodo en casa que en el hospital. Para que la familia lo obedeciera.

«Sí, quieres estar en casa. Solo quiero estar en casa», dijo Njan.

Ahora, Sule todavía está en una condición de recuperación. La condición no se recupera al 100 por ciento, por lo que Sule no ha podido moverse normalmente o trabajar.

Anteriormente, las redes sociales estaban emocionadas porque el video de Sule estaba en el colchón con una afección de la mano infundida. En un video, Sule también fue visto con dolor porque fue inyectado por una enfermera. Muchas personas piensan que Sule está en estado crítico porque algunas cargas muestran que el padre de Rizky Febian es como no poder en su cama.

Njan reveló que el horario de trabajo muy denso de su padre fue uno de los factores que lo hicieron enfermarse. No con poca frecuencia, Sule sale de la ciudad por asuntos laborales. Casi todos los días, Sule va y viene a Jakarta Bandung para encargarse del trabajo.

Cuando estaba en casa, se volvió menos raro porque Sule se encargó de sus deberes afuera. Por lo tanto, las leyes en el tiempo de descanso adicional.

«Cansado. El padre era muchas actividades en ese momento», dijo Njan.

«Así que podría ser el punto en que realmente necesita descansar, pero continúa con gasolina, finalmente cayó», continuó.