Según los informes, el ex entrenador de los Leones perdió la calma después de la última derrota

El Leones de Detroit están subiendo en lo que va de temporada y su récord es un saludable 3-1 Dirigiéndose a su juego de la Semana 5 contra el 2-2 Bengals de Cincinnati el domingo 5 de octubre. Leones están en buena compañía, porque los únicos equipos invictos en lo que va de la temporada son los Filadelfia Eagles y Bills de búfaloEntonces, el equipo está a solo un paso de ese récord.

Pero, el Leones de Detroit‘Los ex coordinadores no pueden decir lo mismo. Ben Johnson está con el Bears de ChicagoY su récord es 2-2, mientras que Aaron Glenn está con el Jets de Nueva YorkY se sientan, obtienen esto, 0-4.

Eso tiene que doler por Glenn. Cuando fue coordinador defensivo con el Leones de DetroitAyudó al Blossom del equipo en uno de los mejores franquicias en la NFL. Pero, se enfrentó a una doozie de un equipo con el ChorrosY hay muchas cosas que hay que hacer para poner a ese equipo en forma. Ahora, parece que después de la última derrota del equipo ante el Miami Dolphins en Lunes 29 de septiembrePerdió un poco la calma, lo cual es comprensible.

La reacción del ex coordinador defensivo de los Detroit Lions, Aaron Glenn, después de la pérdida de Jets

A nadie le gusta perder, y Glenn no es una excepción. Después de la pérdida de los jets ante el Delfines, Zack Rosenblatt del atletismo informó que las cosas se pusieron ruidosas en el vestuario. Tampoco estamos hablando del buen tipo de «cigüeñal esa música de metal».

«Aaron Glenn en el vestuario posterior al juego gritaba lo suficientemente fuerte como para que lo escucháramos en la sala de conferencias de prensa». Rosenblatt declaró en x.

Los comentaristas se apresuraron a entrar en la discusión. «En algún momento, esto está en los jugadores», » uno declarado en x. «Los entrenadores no abordan, no comienzan falsos, no superan la ofensiva, no sueltan ni llaman una trampa justa cuando no deberían. Los jugadores hacen todas esas cosas. Nada cambiará hasta que los jugadores comprendan … juntos». Otro dijo«Sin embargo, culparon a Rodgers, Saleh y Ulbrich».

Después del juego, Glenn también habló sobre las pérdidas y penalizaciones de los Jets, diciendo que no NFL El equipo puede lograr una victoria cuando cometen esos errores costosos.

«Muy decepcionante. No hay forma de que puedas ganar ningún juego con 13 penalizaciones y tres pérdidas de balón». Glenn dijo Según Rosenblatt. «Pero lo que tenemos que hacer es volver al trabajo. Tenemos que entender que antes de que podamos ganar juegos tenemos que aprender a no perder juegos».

Cómo se acumulan los Jets de los Leones de Detroit y los New York

Entonces, los Jets son No. 30 en la clasificación de potencia de la NFL para esta semana. «Aaron Glenn vio su ofensiva balancearse dos veces en el territorio de Miami, y su defensa permitió una campaña de touchdown de 96 yardas en la primera mitad, agregando una gran cantidad de penalizaciones por buena medida», señala Eric Edholm en el sitio web de la NFL. Más tarde, agrega: «El Chorros He sido empapado de un lado a otro con sus esfuerzos, pero la conclusión es que todavía no tienen ganancias. Glenn no puede ser feliz «.

El LeonesPor cierto, son No. 3. Eso es increíble. «Algunos oponentes duros esperan antes del adiós de la Semana 8, y aunque no hay pánico, el grupo de Dan Campbell todavía tiene algunos tornillos para apretarse», afirma Edholm.

Qué momento tan sorprendente para ser un león, especialmente después de décadas de sequías. Esta chica de Detroit no podría estar más feliz.