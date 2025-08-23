Según la transmisión en vivo de Persija Jakarta vs Malut United en la Super League 2025/2026

Sábado 23 de agosto de 2025 – 15:49 Wib
VIVA – Perseguidor Yakarta continuó su trabajo en Súper liga 2025/2026. Esta vez, Tiger Kemayoran entretiene al equipo promocional Malut United en la tercera semana.
Persija vs Malut United Match se celebró en el Estadio Internacional de Yakarta (JIS), el sábado 23 de agosto de 2025, a partir de las 15.30 WIB. Este partido puede ser testigo directamente a través de servicios de video de transmisión en vivo y también programas de televisión nacionales Inrosiar.
Persija vino con una capital brillante. El equipo realizado por Mauricio Souza registró dos victorias consecutivas al comienzo de la temporada. Después de vencer a Persita 4-0, regresaron a los poderosos al vencer a Persis Solo 3-0. No solo eso, Persija también registró una hoja limpia en estos dos partidos.
El resultado perfecto colocó a Persija en el segundo lugar en la clasificación con seis puntos. Son solo un punto a la deriva de Arema FC que lideran la clasificación con siete puntos de tres partidos.
La oportunidad de regresar al pico está abierta para Persija. La victoria sobre Malut United traerá a Rizky Ridho y sus amigos para ganar el puesto superior. Sin embargo, los desafíos enfrentados ciertamente no son fáciles.
Malut United, a pesar del estado de un equipo promocional, mostró un rendimiento sólido al comienzo de la temporada. El club de North Maluku ha recogido cuatro puntos de dos partidos, después de derrotar a Dewa United y tener un empate de Bali United.
La temporada pasada, Persija tuvo un buen récord al tratar con Malut United. Ambos equipos atrajeron 0-0 en Yakarta, antes de que los Tigres de Kemayoran robaron una estrecha victoria por 1-0 en la sede de Malut United.
Transmisión en vivo en vivo Persija vs Malut United
PERSIJA JAKARTA Vs Malut United
Estadio Internacional de Yakarta (JIS)
Sábado 23 de agosto de 2025
Inicio: 15.30 WIB
Transmisión en vivo: Vidio
TV en vivo en vivo: Indosiar
