Según la lógica de los internautas, la antigua publicación de Aura Kasih sobre las flores de R de repente se convirtió en un tema de conversación.

VIVA – Los usuarios de las redes sociales han descubierto nuevamente una serie de publicaciones antiguas que les pertenecen. Aura Kasih. Se cree que la carga anterior es el código de su relación con Ridwan Kamil.

En algunas de sus cargas antiguas, el cantante escribió la letra R inicial en sus publicaciones. Por ejemplo, una foto de Aura Kasihi cuando visitó un país de Europa en invierno. En la foto, se ve a Aura Kasih vistiendo un abrigo negro combinado con una falda gris, un paraguas negro y botas negras.

En la carga de las historias de Instagram, Aura Kasih expresó su anhelo por la figura con las iniciales R.

«Miss u R», escribió el archivo con un emoticón triste, citado en la cuenta de Instagram de Lambe Turah, el domingo 21 de diciembre de 2025.

Aparte de eso, Aura Kasih también subió una foto de un ramo de rosas rosadas en sus historias de Instagram. Aura Kasih tampoco se olvidó de expresar su agradecimiento a la figura de las iniciales R por enviarle un ramo de flores completo con dulces palabras.

«Thankku R», escribió con un emoticón de flor.

Además de la R inicial, el público también encontró una coincidencia en la supuesta relación entre Ridwan Kamil y Aura Kasih. Esta matchología está relacionada con el cuadro que Aura Kasih subió a sus historias de Instagram.

La pintura representa a un hombre sentado mirando un lago con una chaqueta y un pañuelo rojo alrededor del cuello.

«Querido John…» escribió Aura Kasih en la leyenda.

Se considera que la pintura representa la figura de Ridwan Kamil porque el ex gobernador de Java Occidental una vez subió una foto de sí mismo sentado en una silla al borde de un lago.

«Halutime…», escribió Ridwan Kamil.

La respuesta de Ridwan Kamil

En medio de una ajetreada noticia sobre los motivos de la demanda de divorcio presentada por Atalia Praratya respecto de una tercera persona. Ridwan Kamil, a través de su abogado, Oya Abdul Malik, enfatizó que los nombres de los artistas o de cualquier persona vinculada y sospechosa de ser un tercero, seguramente darán lugar a engaños.

«Claramente y enfáticamente en la demanda no hay un tercero. Cualquier nombre que esté circulando, no existe. También les insto a que dejen de especular en noticias poco claras, porque también tenemos que cuidar los sentimientos de ambas partes para que esto pueda proceder bien de manera tranquila para que no se cree ninguna narrativa para la noticia», dijo, citado en su comunicado oficial recibido por VIVA, el sábado 20 de diciembre de 2025.