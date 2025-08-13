Seguimiento de las órdenes del Presidente, el Ministro del Interior confirma su apoyo a la construcción de 2.200 casas en las montañas de Papua

VIVA – Ministro de Asuntos Interiores (Ministro de Asuntos Interiores) Muhammad Tito Karnavian enfatizó su apoyo a las 2.200 unidades de plan de desarrollo Casa en la provincia Montañas de Papua. El programa fue una orden directa del presidente indonesio, Prabowo Subianto, al Ministro de Vivienda y Área de Asentamiento (PKP) Maruarar Sirait después de recibir la audiencia del gobernador de las montañas de Papua, John Tabo, hace algún tiempo.

Sobre la base de la orden, el Ministro del PKP solicitó el apoyo del Ministro del Interior. El Ministro del Interior también acordó brindar apoyo total para el programa. Para realizar el programa, el Ministro de Asuntos del Interior dirigió directamente la reunión de coordinación (reunión de coordinación) para el seguimiento del seguimiento del presidente sobre la construcción de 2.200 unidades de vivienda en la provincia de las montañas de Papua en el Hotel Baliem Pilamo, Wamena, Jayawijaya Regency, martes (12/2025).

«Hoy llegamos a Wamena junto con el Ministro de PKP para llevar a cabo las órdenes del Presidente para construir 2.200 casas en las montañas de Papua. 2,000 para la comunidad y 200 para los líderes habituales o líderes comunitarios», dijo el Ministro de Asuntos del Interior al equipo de medios después de liderar la reunión de coordinación.

Explicó que las etapas de la realización del programa habían sido llevadas a cabo por el Ministerio PKP. También se han celebrado varias reuniones técnicas. Además, un equipo del Ministerio PKP realizó una encuesta en todos los distritos de la provincia de las montañas de Papua. Mientras tanto, el Ministerio del Interior (Ministerio del Interior) también ha enfatizado su apoyo a través de la coordinación dirigida por el Viceministro de Asuntos Interiores (Wamendagri) Ribka Haluk.

«La Sra. Rebekah Haluk, Wamendagri, quien también es su pueblo aquí. Y le pido específicamente que caiga primero, también colaboramos para ayudar al Ministerio de PKP por completo», agregó el Ministro de Asuntos Interiores.

El Ministro de Asuntos del Interior subrayó, el programa es muy importante y noble. Por lo tanto, la reunión de coordinación involucró deliberadamente las filas del Foro de Coordinación de Liderazgo Regional (Forkopimda) en todas las montañas, los regentes, las filas de los TNI-Polri, la Agencia Regional de Inteligencia (BINDA), a la Agencia de Supervisión Financiera y de Desarrollo (BPKP).

En la reunión que duró cuatro horas, hubo una serie de cosas que se convirtieron en el tema. Entre la aceleración del desarrollo, el tipo de casa elegida, los aspectos de seguridad, la certeza de la tierra y las etapas administrativas que deben estar de acuerdo con las reglas. También hay muchas aspiraciones transmitidas por los regentes, el orador del DPRP y otros participantes de la reunión. Todas estas aspiraciones se acomodarán en las actas que luego se informan al Presidente de la República de Indonesia.

«Mi mensaje es que el desarrollo en las montañas de Papua puede funcionar sin problemas. Primero, mantenga la estabilidad política y de seguridad, esa es la capital más importante», agregó.

En segundo lugar, continuó el Ministro de Asuntos Interiores, las reglas administrativas, incluida la planificación y el presupuesto, deben llevarse a cabo de manera efectiva y en el objetivo. De esa manera, el proceso de desarrollo puede funcionar de manera óptima.

«Con un presupuesto mínimo posible para obtener buenos resultados para mejorar el bienestar de las personas. Creo que», dijo.

También presente en el ministro de PKP, Maruarar Sirait, viceministro de Ribka Haluk, así como funcionarios relacionados dentro del Ministerio de PKP y el Ministerio del Interior. También estaban presentes funcionarios relacionados en todas las montañas.