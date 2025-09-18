Seguidores de inundaciones de Lille Después de la llegada de Calvin Verdonk, esta es la reacción de Mbappe y Giroud

VIVA – Lille OSC está disfrutando de una nueva euforia. Club Ligue 1 Francia acaba de celebrar un gran logro en las redes sociales después de que su cuenta oficial rompió el número uno de seguidores en Instagram.

Leer también: Último ranking de la FIFA: el equipo nacional indonesio se retiró oficialmente, Malasia se disparó



Excepcionalmente, se cree que el aumento de los seguidores es inseparable de la influencia de la marca -nueva estrella Equipo nacional Indonesia, Calvin Verdonk.

A través de la cuenta oficial de @losclive, Lille subió un video de celebración el jueves 18 de septiembre de 2025. En el programa, varios jugadores parecían muy felices. Oliver Giroud y Ethan Mbappe estaban incluso en la primera fila, se unieron a los vítores cuando el número uno se mostró en la pantalla.

Leer también: Eri Cahyadi es optimista de que Erick Thohir avanza todos los deportes indonesios



La respuesta pública fue extraordinaria. Hasta las 21:00 WIB, la carga había sido recompensada más de 34 mil me gusta y se inundó con más de 3.000 comentarios. La mayoría de los comentarios provenían de internautas indonesios que lo asocian directamente con el defensor de sangre holandesa-indonesia.

Este fenómeno no es nuevo. Casi todos los clubes europeos que han sido fortalecidos por jugadores indonesios han experimentado lo mismo. Lechia Gdansk fue rociada con popularidad cuando tuvo Egy Maulana Vikri. Oxford United también sintió el apoyo de la patria de los internautas a través de Marselino Ferdinan y Ole Romeny.

Leer también: Oficialmente se convierte en menpora, se considera que Erick Thohir lleva el viento del cielo para los deportes indonesios



Calvin Verdonk estuvo oficialmente en el uniforme de Lille desde el 2 de septiembre de 2025 después de ser redimido de NEC Nijmegen con un valor de transferencia de 3 millones de euros o alrededor de Rp57.9 mil millones. El retroceso de 28 años de espalda estaba inmediatamente limitado por un contrato a largo plazo hasta 2028.

Aunque aún no está experimentando su debut oficial, el nombre Verdonk ha tenido una gran influencia. No solo en el campo, sino también en el ciberespacio