Seguí hundiéndome de dolor

Yakarta, Viva – Película Animación de producción de Falcon Pictures titulada Cráneo de PanjiPronto será transmitido en los teatros indonesios a partir del 28 de agosto de 2025. Para obtener información, la película fue sacada del legendario cómic por Hans Jaladara, contando la historia de Panji, un guerrero que fue maldecido eterna en sufrimiento después de la venganza por la muerte de su esposa. En la búsqueda del patrimonio de Sakti, que se cree que puede liberarlo de la maldición, Panji está atrapado en un gran conflicto entre dos reinos.

Antes de emitirse oficialmente, Falcon Pictures celebró por primera vez una gala de estreno que tuvo lugar en el área de Kuningan, en el sur de Yakarta, recientemente. Una serie de estrellas bien conocidas que se convierten en actor de voz como Denny Sumargo, AspiranteDonny Alamsyah y Donny Damara, presentes en la ocasión. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

«Queremos elevar el legado de los cómics legendarios indonesios a un nuevo nivel. Creemos que esta historia sigue siendo relevante, tiene significado y merece ser introducido nuevamente a una nueva generación a través de una película animada», dijo Frederica como productor, en su declaración, citada el domingo 24 de agosto de 2025.

Denny Sumargo, quien llenó las voces del personaje principal, Panji, sintió que sus emociones se mezclaban cuando veían la película junto con la audiencia por primera vez en la gala de estreno. Sintió que su largo viaje valió la pena con resultados satisfactorios.

«Me estremecí. Panji es una figura llena de heridas, y mientras miraba la película, me ahogaba nuevamente en el dolor. Esta gala realmente me hizo sentir que este viaje de tres años valió la pena», dijo Denny Sumargo.

Aghniny Haque, que se convirtió en la voz del personaje del personaje de Gantari, afirmó sentirse feliz y orgulloso porque podría ser parte de la película Panji Tengkorak.

«Estar involucrado en Panji Skull es una gran oportunidad. Panji Skull no solo es una película de acción, sino también la historia del viaje interno de los personajes. Me siento desafiado a interpretar a un personaje femenino fuerte, sino que todavía tiene un lado frágil como humano», dijo Aghnin.

«Espero que la audiencia no solo se sorprenda por las escenas de acción, sino que también reflexione sobre el mensaje moral escondido detrás de la historia de esta película», agregó Donny Damara.

El evento de la gala del estreno también se sintió aún más animado con una actuación especial de Iwan Fals e Isyana Sarasvati. Duet interpretaron la canción «Last Bunga», que es la banda sonora oficial de la película Panji Tengkorak.