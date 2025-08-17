SEGRUP con equipos de la ASEAN en ACL dos, se espera que Bobotoh sea un poder adicional de PERSIB

Bandung, Viva – Perseguidor Bandung ciertamente competirá en la Liga de Campeones del Grupo G de la AFC dos (ACL dos) 2025/26. Los resultados de la lotería llevados a cabo en Kuala Lumpur, Malasia, el viernes 15 de agosto de 2025 colocaron a Maung Bandung en un grupo con otros clubes del sudeste asiático, a saber Bangkok United (Tailandia), Selangor FC (Malasia), y Marineros de la ciudad de león (Singapur).

El vicepresidente CEO de PT Persib Bandung Dignified, Adhitia Putra Herawan, evaluó los resultados de este dibujo como el mejor para PERSIB. Además de la calidad relativamente equilibrada de los oponentes, la distancia entre los países de la región del sudeste asiático también se considera rentable.

«Alhamdulillah, grupo G, grupo del sudeste asiático, no está demasiado lejos, ayudando al equipo a no estar demasiado cansado debido al viaje. BobotoEsta también es una oportunidad para mantenerse alejado, porque la distancia no está demasiado lejos «, dijo Adhitia después del sorteo informado por el sitio web oficial de PERSIB.

Persib Bandung vs Manila Digger

El objetivo es mejor que la temporada pasada

La temporada pasada (ACL dos 2024/25), los pasos de Persib se detuvieron en la fase grupal después de solo ganar una victoria, dos empates y tres derrotas. Por lo tanto, Adhitia espera que esta temporada Persib pueda hablar más. Se dice que el apoyo completo de Bobotoh es un factor importante para que Persib pueda competir.

«Malasia, Singapur, Tailandia, como máximo 3 horas. Seguramente hay tantos Bobotoh en Tailandia, Singapur, Malasia.

Bobotoh es una fuerza adicional

Adhitia enfatizó, Bobotoh debe utilizar la oportunidad de jugar en la región de la ASEAN para apoyar directamente en el estadio, tanto durante los juegos de casa como fuera de casa. Según él, los partidarios de los seguidores en el extranjero pueden proporcionar energía adicional para los jugadores de PERSIB.

Con un miembro del grupo de la ASEAN, Persib no solo enfrentará desafíos en el campo, sino que también prueba para demostrar la fuerza de la comunidad de Bobotoh como uno de los mayores partidarios de Asia.