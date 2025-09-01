Seducido muchos partidos políticos, la razón fuerte de Tompi canceló a Nyaleg: debe obedecer la palabra Partido

VIVA – El nombre Teuku Adifitrian, o mejor conocido como TompíDe vuelta al foco público. Este cirujano plástico y cantante de jazz reveló un hecho interesante de que una vez fue el objetivo de varios fiesta Gran política para ingresar a la política como candidato legislativo (Candidatos). Sin embargo, con una cuidadosa consideración, Tompi eligió desalentar su intención.

Leer también: La organización juvenil Lintas Iman preguntó a los miembros del DPR más empatía por la clasificación del pueblo y exigía que el aparato no fuera represivo



A través de cargas en su cuenta personal de Instagram, Tompi dijo que la oferta de convertirse en candidato había llegado desde los dos períodos electorales anteriores. El hombre conocido por su melodiosa voz afirmó haber sido tentado a probar suerte en el mundo político, impulsado por el deseo de contribuir a mejorar la condición de la sociedad.

«Desde los dos períodos electorales, se han nombrado varios partidos que me ofrecen a avanzar como candidatos. Hay un deseo de, porque hay un deseo de mejorar y ayudar. Se produjo el diálogo y directamente con funcionarios clave de varios partidos», dijo Tompi, citando cargas en su Instagram, el lunes 1 de septiembre, 2025.

Leer también: Aurelie Moeremans está persuadida para ingresar al salario de cientos de millones de salarios: no entiende que la política está bien, los graduados de secundaria no son un problema



Tompi afirmó que las ofertas eran muy tentadoras. Incluso estaba en el punto en que casi decidió unirse a una de las partes.

«Todas las ofertas sonaban en serio, casi me llamé a Palu hacia adelante (convirtiéndome en candidato). Pero en el último minuto cancelé la elección de varias cosas», explicó Tompi.

Leer también: La organización juvenil Lintas Faith Congregation of the Community para protegerse y no anarquistas



Una de las principales razones que hizo que Tompi desanimó su intención fue la preparación financiera. Según él, sumergirse en el mundo de la política como candidato requiere muchos fondos. Le preocupaba que sin una preparación financiera adecuada, sería vulnerable a la tentación de dejar de lado la integridad y la honestidad de llevar a cabo el mandato de la gente.

Además, Tompi también se dio cuenta del desafío de dividir el tiempo entre su profesión principal como cirujano plástico, su carrera musical y responsabilidad como político.

Sintió que el sistema en el partido político que observó en ese momento no estaba completamente en armonía con los principios que estaba firmemente.

«Al ver el sistema en ese momento, mi sentido común no podía ser digerido. Acabo de ver desde el exterior … aún no ingresado (financiación de la campaña, salario, etc.)», dijo Tompi.

Además, Tompi reconoció que su naturaleza difícil de comprometerse con las cosas que consideraba era incorrecta ser una de las grandes consideraciones. Es conocido como una figura vocal y no duda en criticar si encuentra algo mal, incluso entre la comunidad médica.

«Para aquellos que tratan conmigo, lo entenderé, soy bastante difícil de comprometer con cosas que creo que están equivocadas. Incluso en la asociación de médicos para asuntos médicos, me consideran difícil, si alguien es increíble por ser mantenido? ¡Cambiarlo! Lo siento, sin compromiso», dijo Tompi.

Otro factor que también influye en su decisión es su éxito de estar bajo el liderazgo de alguien que ocupa una posición solo por el factor de cercanía o «intermediario», sin ser apoyado por una competencia adecuada.

«Otra razón trivial: no quiere ser miembro/subordinado de un grupo presidido por alguien que se sienta allí debido al factor» viejo o descendiente «que no está respaldado por los antecedentes nutricionales del conocimiento», explicó Tompi.

Sin embargo, la razón más conmovedora es la decisión de Tompi de respetar la bendición de las dos mujeres más importantes en su vida: su madre y su esposa. Sin el apoyo de ellos, Tompi decidió no ir más allá de la política.

Al final de su carga, Tompi espera que esta historia pueda ser una inspiración para mejorar el mundo político en Indonesia. Es optimista de que Indonesia tiene muchos pensadores brillantes, pero según él, la honestidad es la clave para traer un mejor cambio.

«Esperemos que en este momento sea mucho mejor. Todos creemos que Indonesia es muy fuerte, muchas personas buenas piensan que muchas personas, simplemente multiplican a las personas honestas. Esperamos que esta pequeña historia pueda ser una idea de último momento para todos los que queremos mejorar», concluyó Tompi.