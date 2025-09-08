Sedán de lujo barato, yaris usados ​​y autos híbridos rápidos

Yakarta, Viva – Domingo 7 de septiembre de 2025, Viva Automotive presenta una serie de artículos populares que se centran en coche usado rendimiento híbrido asequible y sofisticado. Desde recomendaciones de sedán de lujo baratas hasta rangos de precios Toyota Yaris utilizado en demanda y lista híbrido móvil El más rápido del mundo.

Leer también: 5 autos híbridos más rápidos del mundo



1. Recomendaciones para sedanes de lujo usados ​​baratos, impuestos amigables con el bolsillo



Centro de autos usado WTC Manggua

Leer también: Recomendaciones de sedán de lujo usadas baratas, impuesto amigo de bolsillo



Coche de salón El lujo usado, como Toyota Camry y Honda Accord, se puede obtener a un precio de menos de RP. 100 millones, ofreciendo un diseño elegante y una cabaña cómoda. Otras opciones incluyen la serie BMW 3 para Aura Sporty y Mercedes-Benz C-Class con imágenes diplomáticas. Los modelos anuales de estos modelos son asequibles, a partir de RP1.5-3.5 millones, lo que lo hace amigable en el bolsillo. Leer más.

2. Toyota Yaris usado sigue siendo el objetivo, este es el rango de precios

Leer también: Toyota Yaris usado sigue siendo el objetivo, este es el rango de precios



Toyota Yaris usado sigue siendo popular gracias al diseño dinámico, la maquinaria económica y el fácil mantenimiento, con una comunidad de usuarios activo. Los precios varían de IDR 80-110 millones para la primera generación ‘Bakpao’ hasta RP230-270 millones para el modelo 2021 y superior. El valor de venta estable lo convierte en el objetivo de los jóvenes y las familias urbanas. Leer más.

3. 5 Los autos híbridos más rápidos del mundo



Ferrari SF90 Spider. Foto: Farhan/Viva.co.id

Los autos híbridos como McLaren Artura y la velocidad de Bentley Continental GT alcanzan velocidades de hasta 335 km/h con potencia combinada del motor y motores eléctricos. El Ferrari SF90 Stradale y Lamborghini Temerario ofrecen un rendimiento salvaje de hasta 343 km/hora, superando el retraso turbo de manera efectiva. Lamborghini Revuelto se convirtió en el más rápido con más de 350 km/hora y 1.001 caballos de fuerza. Leer más.