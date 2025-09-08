Sedán de lujo barato, yaris usados ​​y autos híbridos rápidos

Lunes 8 de septiembre de 2025 – 08:15 Wib
Yakarta, Viva – Domingo 7 de septiembre de 2025, Viva Automotive presenta una serie de artículos populares que se centran en coche usado rendimiento híbrido asequible y sofisticado. Desde recomendaciones de sedán de lujo baratas hasta rangos de precios Toyota Yaris utilizado en demanda y lista híbrido móvil El más rápido del mundo.
1. Recomendaciones para sedanes de lujo usados baratos, impuestos amigables con el bolsillo
Coche de salón El lujo usado, como Toyota Camry y Honda Accord, se puede obtener a un precio de menos de RP. 100 millones, ofreciendo un diseño elegante y una cabaña cómoda. Otras opciones incluyen la serie BMW 3 para Aura Sporty y Mercedes-Benz C-Class con imágenes diplomáticas. Los modelos anuales de estos modelos son asequibles, a partir de RP1.5-3.5 millones, lo que lo hace amigable en el bolsillo. Leer más.
2. Toyota Yaris usado sigue siendo el objetivo, este es el rango de precios
Toyota Yaris usado sigue siendo popular gracias al diseño dinámico, la maquinaria económica y el fácil mantenimiento, con una comunidad de usuarios activo. Los precios varían de IDR 80-110 millones para la primera generación ‘Bakpao’ hasta RP230-270 millones para el modelo 2021 y superior. El valor de venta estable lo convierte en el objetivo de los jóvenes y las familias urbanas. Leer más.
3. 5 Los autos híbridos más rápidos del mundo
Los autos híbridos como McLaren Artura y la velocidad de Bentley Continental GT alcanzan velocidades de hasta 335 km/h con potencia combinada del motor y motores eléctricos. El Ferrari SF90 Stradale y Lamborghini Temerario ofrecen un rendimiento salvaje de hasta 343 km/hora, superando el retraso turbo de manera efectiva. Lamborghini Revuelto se convirtió en el más rápido con más de 350 km/hora y 1.001 caballos de fuerza. Leer más.
Página siguiente
3. 5 Los autos híbridos más rápidos del mundo