SECUoya Studios Signs First Look Acuerdo con el Banner de Islandia ACT4

España Secuoya Studios continúa su expansión internacional a través de un nuevo acuerdo de primer vistazo con la compañía de producción islandesa ACT4, que está encabezada por un grupo de creativos de alto perfil, que incluye «Verdadero detectiveEl actor Ólafur Darri Ólafsson y el productor «siempre que vivamos» Hörður Rúnssonsson.

Este pacto, que marca el comienzo de la relación entre las pancartas de televisión española e islandesa, es parte de la estrategia de Secuoya Studios para dedicar el 30% de su catálogo al contenido en idiomas distintos al español para 2027.

Islandia se ha establecido como un entorno altamente atractivo para las coproducciones internacionales, reforzado por reembolsos de impuestos locales limitados al 35% y una sólida reputación como un centro creativo, junto con una amplia gama de ubicaciones naturales. ACT4, cuyo liderazgo es completado por Jónas Margeir Ingólfsson y Birkir Blær Ingólfsson («El Ministro 1 y 2»), ya ha entregado la serie «Reykjavik Fusion y actualmente está produciendo» Death of a Horse «.

‘Esta asociación representa un paso clave en nuestra hoja de ruta internacional. Como un jugador nórdico panregional líder, ACT4 comparte con nosotros una visión creativa y estratégica que prioriza la calidad, la diversidad y el alcance global. Estamos entusiasmados con lo que podemos construir juntos », dijo Brendan Fitzgerald, CEO de Secuoya Studios.

Jónas Margeir Ingólfsson, CEO de ACT4, dijo que «la asociación con Secuoya Studios no es solo un prestigioso reconocimiento de las operaciones y el éxito de ACT4, sino también un factor clave para fortalecer nuestra visión y estrategia para un mayor alcance entre los Nórdicos».

SECUoya Studios recientemente alcanzaron asociaciones similares con Blackbox Multimedia en el Reino Unido y con Sydney Gallonde, el productor de «No Second Chance», en Francia.