SECUoya Studios recibirá el Premio de Sostenibilidad en MIPCOM

Secuoya Studios será reconocido por el impacto de su programa de producción sostenible con un premio MIP SDG, presentado en asociación con las Naciones Unidas, en Mipcom Cannes, el mercado más grande del mundo para la televisión y el contenido de transmisión (13-16 de octubre).

El premio, que se estableció en 2020, reconoce cómo el progreso hacia los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas puede acelerarse mediante prácticas editoriales, de campaña y comerciales dentro de la industria de la televisión. Los destinatarios anteriores han incluido A+E Networks, Junk Kouture, Open Planet, Sky, Studio Silverback y la plataforma de educación africana Ubongo.

El premio reconoce el compromiso de Secuoya Studios para reducir el impacto ambiental de la producción, nacido de prácticas en producciones totalmente a gran escala totalmente españoles, incluidas «Montecristo» y «Zorro».

El premio será presentado por el Director Adjunto de las Naciones Unidas para el Centro de Información Regional de las Naciones Unidas para Europa, Caroline Petit, en el MIP Creative Hub el 15 de octubre como parte de una sesión que destaca las ideas prácticas de iniciativas, que incluyen:

• El Protocolo de filmación sostenible de la Fundación SECUOYA Open Access, conocido como GreenBook, desarrollado con la consultora de gestión ecológica de la Sra. Greenfilm, cuya amplia experiencia en el desarrollo de planes de sostenibilidad para producciones contribuyó a un manual de planes y procedimientos de más de 120 puntos. Desde su lanzamiento en 2022, todas las producciones del estudio han adoptado recomendaciones de la guía.

• Establecimiento del sello de gestión sostenible en asociación con el líder internacional en soluciones de alta calidad, seguridad y sostenibilidad, Tüv Süd, el primer sello auditado de la compañía en el sector audiovisual.

• Creación de una sostenibilidad interna dedicada en el departamento de producción en Secuoya Studios, incluida la incorporación de un rol de gerente ecológico en cada producción. A través de los ejecutivos de SECUoya Studios que enseñan en la Universidad de la Escuela Core, la sostenibilidad es un mensaje central para los próximos profesionales de la industria de la producción.

Petit dijo: «Agradezco a Mipcom Cannes por proporcionar esta importante plataforma anual y felicitar calurosamente a los estudios de Secuoya por su compromiso con la producción sostenible. Sus prácticas reflejan un movimiento creciente en toda la industria y nos ayudan a acercarnos a nosotros y a sus audiencias a lograr los objetivos de desarrollo sostenibles de la ONU».

«La capacidad de la televisión para tener un impacto significativo, tanto en pantalla en la pantalla como detrás de la cámara, los semanales son tan vitales como siempre», dijo Lucy Smith, directora de Mipcom Cannes. «Continuaremos utilizando nuestra plataforma cuando la industria global se reúna para resaltar esto. En el caso de la producción sostenible, integrando acciones reales y medibles que pueden reducir el impacto ambiental de cualquier producción, y hacer que estos aprendizajes sean accesibles para todos, los estudios SECUOYA realmente están impulsando los cambios. Las prácticas estamos orgullosos de ayudar a resaltar».

Brendan Fitzgerald, CEO SECUoya Studios, dijo: «En Secuoya Studios, vemos la sostenibilidad como un compromiso guía que da forma a la forma en que creamos, producimos y compartimos contenido con el mundo. Es un compromiso basado en la innovación, la tecnología y las alianzas estratégicas que impulsan el cambio.