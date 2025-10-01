SECUoya Studios aumenta las asociaciones globales

En uno de los eventos repletos en Madrid’s 5th iberseries & Platino Industria, Secuoya Studios Presentó sus últimos socios internacionales para discutir sus planes de expansión global y las ventajas de su modelo de negocio POD.

El CEO de SECUOYA, Brendan Fitzgerald, lideró el panel que comprende Chiara Cardoso (Blackbox Multimedia, Reino Unido), Sydney Gallonde (hacer que suceda Studios, Francia), Jónas Margeir (ACT4, Islandia) y Chris Moukarbel (Permanent Wave Productions, EE. UU.).

Cada socio compartió sus puntos de vista sobre la colaboración con el estudio y el potencial de este modelo para impulsar los proyectos locales en todo el mercado internacional.

«Islandia es un país de 390,000 personas. Eso es muy pequeño, todos estamos relacionados, y todos somos amigos en Instagram», brindó Jonas Margeir of ACT4 de Islandia, y agregó: «Esto se ha llamado la era de la coproducción, donde debes trabajar entre las fronteras para que las cosas funcionen, pero eso ha sido la realidad siempre. contenido, que se alinea perfectamente con nuestra visión «.

Para el cardoso de Blackbox, la compañía siempre se ha centrado en buscar los mejores socios de coproducción, enfatizó. «Cuando surgió la oportunidad de colaborar con Secuoya, fue la primera vez que sentimos que teníamos un socio que no solo ofrece colaboración creativa, sino también financiamiento y producción. Fue un sueño», dijo.

Cardoso explicó que gracias a este enfoque, se lanzarán dos proyectos en 2025 con el potencial de viajar y conectarse con el público internacional. «El equipo comprende sus necesidades, proporciona contratos, talento y guiones que pueden funcionar de la mejor manera posible», dijo, ensalzando la inventiva creativa que hace posible recrear paisajes británicos en el norte de España o las Islas Canarias.

El documentalista Moukarbel de Permanent Wave Productions, enfatizó que la línea entre la narrativa documental y ficticia se ha vuelto cada vez más borrosa: «los documentales se han vuelto más cinematográficos, con valores de producción comparables a la ficción. Colaborando con un socio que tiene credenciales en ese espacio tiene mucho sentido», señaló. El cineasta enfatizó que todas las personas documentan sus vidas y que Internet se ha convertido en el epicentro de la narración de historias: «Hace 20 o 30 años, la única forma de acceder a la vida de alguien fue a través de un documental. Es por eso que ahora hay un impulso para darle a los documentales un tratamiento cinematográfico, para diferenciarlos y elevar su nivel narrativo», dijo.

Cuando se les preguntó qué aspectos de un proyecto les atraería más, Cardoso respondió que el núcleo emocional de una historia era clave. Margeir citó la apelación del múltiple ganador del Emmy «Adolescencia«En Netflix como un ejemplo de una historia simple que se contó de manera diferente, que lo sorprendió.

«Quiero que estés listo para morir por tu proyecto. Eso es lo único que quiero», dijo Gallonde de Make It Studio, quien ve la asociación con SECUoya como un salto cualitativo en su forma de producir: gracias a SECUOYA, no estoy solo, ahora soy parte de un negocio con el talento. Eso me permite mostrar lo que vamos a hacer y lo que hemos hecho, pero también me mudé a Faster, cierre más grande «. Gallonde, quien ha trabajado en adaptaciones francesas e internacionales, argumentó que la fuerza de un proyecto se encuentra en sus raíces.

Con sede en Madrid con una sólida presencia internacional, incluidas operaciones en México, Colombia, Perú, Chile y los EE. UU., SECUoya Studios se está expandiendo a nivel mundial a través de su innovador modelo basado en POD. Estas cápsulas creativas y de producción permiten al estudio desarrollar, adaptar y entregar contenido de manera rápida y eficiente en múltiples mercados.

En las primeras noticias de negocios en Iberseries & Platino Industria, Película beta con sede en Munich presentado que manejará la distribución internacional en «Under a Volcano» de Secuoya Studios y «Road to Arcadia», ambos protagonizados por William Levy y parte de un acuerdo de dos títulos de tres vías entre Secuoya, William Levy Entertainment y Vix, el servicio de transmisión de TelevisaUnivision.