Secuencia de la historia del juego Resident Evil desde el principio hasta el final de Resident Evil 9: Requiem

Jacarta – Seri juego Resident Evil es una de las franquicias de terror de supervivencia más largas e influyentes en la industria del juego. Desde que Capcom la lanzó por primera vez en 1996, esta serie ha presentado decenas de títulos con historia que están conectados entre sí. Antes de la llegada de Resident Evil 9: Requiem, entiéndelo orden La historia previa es importante para que los jugadores no pierdan el contexto de la historia.

La historia de Resident Evil se centra en la propagación de peligrosas armas biológicas desarrolladas por la empresa Umbrella y su impacto en el mundo y los personajes principales. El siguiente VIVA resume desde Antara el sábado 27 de diciembre de 2025, el orden cronológico de la historia de los juegos de Resident Evil antes de ingresar a la serie más nueva.

Juego Resident Evil Réquiem

El comienzo del brote: Resident Evil 0 y Resident Evil

La historia comienza en Resident Evil 0, que cuenta la historia de la investigación de Rebecca Chambers del equipo STARS sobre una serie de eventos misteriosos en las montañas Arklay. Este evento fue el comienzo de una gran tragedia relacionada con un virus mortal.

La historia continúa en Resident Evil, mientras Chris Redfield y Jill Valentine investigan una mansión remota. Aquí es donde se revelan los experimentos secretos de la Corporación Umbrella que desencadenan una epidemia de zombis y criaturas biológicas peligrosas.

la caída Mapache Ciudad: Resident Evil 2 y Resident Evil 3

Algún tiempo después, la plaga se extendió a Raccoon City. En Resident Evil 2, los jugadores siguen a Leon S. Kennedy y Claire Redfield mientras intentan sobrevivir en una ciudad que se derrumbó debido al virus T.

Mientras tanto, Resident Evil 3 destaca la lucha de Jill Valentine por escapar de la misma ciudad, mientras es perseguida por un arma biológica mortal llamada Nemesis. Estos dos juegos representan el pico de la destrucción de Raccoon City.

El conflicto paraguas continúa: Code Veronica para Resident Evil 5

La historia continúa con Resident Evil: Code Veronica, que reúne a Claire y Chris Redfield en un nuevo conflicto con Umbrella y la reaparición de Albert Wesker.

Seis años después del incidente de Raccoon City, Resident Evil 4 trae cambios importantes con un escenario europeo y un enfoque en la misión de rescate de Leon. Ahora existe una amenaza biológica en forma del parásito Las Plagas.