Secretos del juego Roblox que es tendencia en TikTok, ¿lo has probado?

Jacarta – Plataforma Roblox se ha convertido nuevamente en un tema candente de discusión en las redes sociales, especialmente tiktok. En las últimas semanas, se han mostrado varios vídeos de creadores. confidencialtrucos, hasta juego-juegos ocultos que hacen regresar a Roblox viral.

Este fenómeno no sólo atrae a la gente jugador antiguo, pero también invita a muchos usuarios nuevos que sienten curiosidad por la experiencia de jugar en este mundo virtual.

En realidad, Roblox ya no es un nombre nuevo en el mundo de los videojuegos. Lanzada por primera vez en 2006, esta plataforma continúa creciendo brindando a los jugadores la libertad de crear sus propios juegos, modificar mundos virtuales y construir una comunidad muy activa.

Sin embargo, el hecho de que Roblox volviera a ser viral en TikTok no sucedió sin razón. Hay una serie de factores y “secretos” que han hecho que este juego vuelva a ser popular.

1. Juego viral «secreto» que te despierta la curiosidad

La tendencia de TikTok reavivó la popularidad de Roblox a través de contenido que reveló varios secretos y huevos de Pascua del juego. Por ejemplo, algunos creadores comparten trucos para abrir áreas ocultas en juegos como Brookhaven, Blox Fruits y DOORS. Estos videos a menudo muestran lugares que los jugadores comunes rara vez conocen, lo que despierta la curiosidad de la audiencia.

Uno de los secretos que se discute ampliamente es la existencia de una habitación secreta en Brookhaven a la que solo se puede acceder mediante una determinada combinación. Aunque parte del contenido es especulativo, muchos jugadores lo prueban directamente porque quieren demostrar la verdad. Esto hace que el número de jugadores en varios juegos aumente drásticamente.

2. Los juegos que actualmente son populares también se están disparando

Además de los secretos de ubicación, ciertos juegos también son tendencia gracias a TikTok. Entre ellos:

• Frutas Blox

Este juego nunca está vacío de jugadores, pero su popularidad está aumentando nuevamente porque muchos creadores de TikTok comparten consejos para subir de nivel, ubicaciones de jefes y cómo obtener frutas raras. Este tipo de contenido facilita que los nuevos jugadores comprendan la jugabilidad, mientras que los jugadores antiguos se motivan a ponerse al día con las últimas actualizaciones.

• PUERTAS

Este juego de terror se ha vuelto viral nuevamente después de que circulara un video único de miedo y cómo abrir una puerta secreta. Muchos jugadores sienten curiosidad por los niveles ocultos que nunca antes habían encontrado.