Secretario General del Ministerio del Interior pidió al gobierno regional que revisara la preparación del movimiento de comida barata simultáneamente

VIVA – Secretario General (Secretario General) del Ministerio del Interior (Ministerio del Interior) Tomsi Tohir le preguntó al gobierno regional (Gobierno regional) para revisar la preparación directamente Movimientos de comida baratos (GPM) Simultáneamente, que se llevará a cabo en 7.285 subdistritos en toda Indonesia el sábado 30 de agosto de 2025. Este programa se celebró para animar el 80 aniversario de la independencia de la República de Indonesia.

Leer también: Frente al presidente Prabowo, el Ministro del Interior, Tito transmitió tres pasos importantes para fortalecer la capacidad fiscal



Tomsi transmitió esto mientras presidió la reunión de coordinación de preparación de GPM en el marco del 80 aniversario de la independencia de Indonesia en 7.285 distritos simultáneos en toda Indonesia. La reunión tuvo lugar prácticamente desde la sede del Ministerio del Interior, Yakarta, jueves (28/08/2025).

Leer también: El Ministro de Asuntos del Interior alienta al gobierno regional y a Kadin a colaborar sobre el avance regional



Tomsi enfatizó la importancia de la participación del gobierno regional para garantizar el funcionamiento suave de las actividades, que van desde la disponibilidad de alimentos que se venderán, como el arroz, el aceite de cocina, hasta azúcar a los precios de acuerdo con el precio minorista más alto (HET) en sus respectivas áreas.

«Para apoyar completamente este movimiento de comida barata, [Pemda] Para coordinar con lo que dije anteriormente, las Polres, Kodim, entonces hay otro Forkopimda (Foro de Coordinación de Liderazgo Regional), la Oficina del Fiscal y el Bulog local para la implementación técnica «, dijo Tomsi.

Leer también: Fortalecimiento de la almohadilla, el Ministro de Asuntos Interiores solicitó al gobierno regional en el sureste de Sulawesi que viva a las SIPYS y el sector privado



Además, Tomsi fomenta los dispositivos de relaciones públicas tanto centrales como regionales para apoyar la publicación de estas actividades para que más y más personas participen. Hizo hincapié en que el GPM que se celebró simultáneamente tenía que llegar a áreas remotas.

«[Humas] realizar una socialización masiva a toda la comunidad para participar activamente y [berpartisipasi] Compre comida barata «, explicó Tomsi.

Tomsi espera que GPM sea una actividad que realmente siente todos los niveles de la sociedad.

«Espero que esta implementación pueda llevarse a cabo con sinceridad, entusiasmo y sinceridad que sea tan sincera. Nuestra existencia, nuestra unión sirve a la comunidad», dijo.