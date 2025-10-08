Secretario de Estado revela que Prabowo tiene una promesa si la Selección Nacional se clasifica para el Mundial

Jacarta – El Ministro de Estado (Mensesneg) de la República de Indonesia, Prasetyo Hadi, reveló que el Presidente Prabowo Subianto tiene un voto especial si la selección nacional (Equipo Nacional) El fútbol indonesio pasa la clasificación. copa del mundo 2026.

Prasetyo admitió que el presidente Prabowo le había transmitido este voto. Sin embargo, se mostró reacio a revelarlo.

«Sí, dijo algo, pero no necesitamos decirlo», dijo Prasetyo en el Palacio de Estado, Complejo del Palacio Presidencial, en el centro de Yakarta, el miércoles 8 de octubre de 2025.

Jugador de la selección nacional de Indonesia Foto : Instagram @timnasindonesia

Prasetyo espera que la selección de Indonesia les gane el partido Arabia Saudita temprano esta mañana. Si gana en la cuarta ronda de clasificación, Indonesia seguramente se clasificará para la Copa del Mundo.

«Hay que ganar. Dos partidos determinarán si, por primera vez en la historia, podemos acceder a la Copa del Mundo», afirmó.

Además, Prasetyo también pidió el apoyo de todas las partes para que los pasos de Indonesia hacia la Copa del Mundo sean más fáciles.

«Oremos por los jugadores con pleno orgullo, llenos de ilusión y esperanza de que nuestros sueños por primera vez puedan hacerse realidad a partir de esta noche», añadió.

Para obtener información, el entrenador de la selección nacional de Indonesia, Patrick Kluivert, dijo que su equipo mejorará su ejecución de jugadas a balón parado para vencer a la selección nacional de Arabia Saudita en el estadio King Abdullah Sport City de Jeddah el jueves 9 de octubre de 2025 a las 00.15 WIB.

El defensa de la selección de Indonesia, Jordi Amat

«Tenemos que ejecutarlo bien», dijo Kluivert en una conferencia de prensa previa al partido en el estadio King Abdullah Sport City el martes.

En el primer partido de la cuarta ronda de las eliminatorias para el Mundial 2026 en la zona asiática, Kluivert afirmó que las jugadas a balón parado podrían ser un arma mortal para vencer a Arabia Saudita.