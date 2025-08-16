Secretamente, Timothy Ronald y Agatha Chelsea Bangun Kindergarten en Kupang

KupangVIVA – Hay un rayo de nueva luz en Kupang, NTT. No de las luces de la ciudad, sino de los corazones de dos jóvenes que creen que la educación puede cambiar todo.

Timothy RonaldLos jóvenes empresarios que han sido mejor conocidos por sus cifras de controversia, aparentemente han aspirado a construir escuelas en áreas remotas. Juntos Agatha ChelseaCantantes y luchadores educativos, ambos fueron directamente a Kupang para crear un sueño simple: construir un parque para niños para los niños allí. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

TK Esta es la quinta escuela que construyeron. Cada escuela tiene su propia historia, pero todos nacen de la misma creencia: que cada niño en Indonesia, sin importar haber nacido en una gran ciudad o en una aldea remota, tiene derecho a comenzar la vida con una educación decente.

«Queremos que estos niños sepan, el mundo es vasto. Y merecen la misma oportunidad de lograrlo», dijo Timothy en su declaración, citado el sábado 16 de agosto de 2025.

«Si podemos encender una pequeña vela en sus corazones, quién sabe que la luz iluminará su futuro», continuó Chelsea.

Este jardín de infantes no es solo un lugar para estudiar. Este es el primer hogar de Big Little Dreams. Hay aulas coloridas, parques infantiles simples y maestros locales que enseñan con corazón. Aquí, cada risa de los niños es la oración, y cada lección es una provisión para el futuro.

Timothy y Chelsea afirmaron, tenían un sueño mucho mayor, a saber, construir 1000 escuelas en toda Indonesia. Creen que si una escuela puede cambiar la vida de docenas de niños, entonces mil escuelas pueden cambiar el futuro de la nación. Y Kupang es el primer paso del largo viaje.

También esperan que esta historia inspire a todos a unirse a hacer cualquier cosa más mínima por el bien de los niños indonesios.

«Solo comenzamos con una pequeña escuela. Pero si todos hacen algo real para este país, Indonesia será un lugar mucho más hermoso», concluyó Timothy con una sonrisa.