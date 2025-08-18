Secretamente, Raffi Ahmad quiere pagar por la Escuela de Niños del difunto MPOK ALPA hasta graduarse de la universidad

VIVA – Marido MPOK ALPAAji Darmaji reveló el apoyo recibido de sus difuntos amigos después de la partida de su esposa el viernes pasado. Uno de sus satún vino del presentador Raffi Ahmad. Se afirmó que los dos amigos MPOK ALPA tenían la intención de enviar a sus hijos a graduarse.

«Sí, todos, de AA Raffi, Aa Irfan, qué, todo está bien. Nos apoyamos, fortalecemos a todos, y muchas ofertas de cosas buenas como esa», dijo Aji de la Investigación Intensa de YouTube, lunes 18 de agosto de 2025.

Aji reveló que Raffi había ofrecido ayudar a pagar los costos de educación de sus hijos.

«Aa (Raffi) dice: ‘Sí, no lo hagas, no te preocupes, lo que digas,’ Entonces. Esto no lo ha dejado claro, bien. Los amigos de MPOK, los familiares MPOK, los amigos artistas, realmente les gustan la familia, no creo, realmente como parientes, así», dijo.

A pesar de obtener ayuda de los dos amigos de MPOK ALPA, Aji como padre todavía tiene la responsabilidad de mantener a sus hijos. También tiene el principio de no querer preguntarle a nadie, como lo enseñó el Profeta Muhammad.

«Es solo eso, si Dios quiere, todavía hay hijos.

Aji reveló que una de las razones por las cuales su difunta esposa no quería revelar su estado de salud. Porque el difunto MPOK ALPA preocupa a muchas personas.

«Es por eso que no quiere estar expuesto a lo que está enfermo, asustado. Uno, temeroso de molestar a la gente, temer esto, como esto, así es como es correcto. MPOK no quiere ser así», en cambio, he enfatizado que estará estresado «, dijo.