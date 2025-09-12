Secretamente, la banda de la banda celebró un concierto en Japón, llevando una canción que busca un compañero para ganar al escenario internacional

Japón, Viva – Banda de Wali nuevamente mostrando espuelas en la arena internacional. Este legendario grupo de música pop-rock de Indonesia ha tenido con éxito concierto El impresionante en dos ciudades importantes de Japón, a saber, Osaka y Nagoya. El entusiasmo de la audiencia es una fuerte prueba de que las obras de Guardians no solo se disfrutan a nivel nacional, sino que también son bien recibidos por el país y la cultura.

Este concierto no es solo un imán para los fanáticos de los ciudadanos indonesios (WNI) que viven en Japón, sino que también atrae la atención de los espectadores de otras ciudades como Tokio y Hiroshima. De hecho, los ciudadanos japoneses que habían vivido en Indonesia estaban presentes, se unieron a cantar y balancearse juntos para traer canciones populares, como «Buscar un compañero», «Yank» y «No soy Bang Toyib». Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

El concierto en Osaka el 15 de agosto y en Nagoya el 17 de agosto de 2025 fue parte de la serie de giras internacionales «Wali Sempair Mattle a Asia». Esta gira incluye varios países, incluidos Japón, Hong Kong, Taiwán, Malasia y Jeddah. Durante cinco días en Japón, Faank y sus amigos no solo presentaron actuaciones musicales, sino que también crearon una atmósfera de intimidad que logró tratar el anhelo de los fanáticos en la tierra de Sakura.

La viceministra de economía creativa, Irene Umar, expresó su aprecio por el éxito de esta gira. Vio los logros de The Guardian como una fuerte indicación del potencial de la industria musical indonesia.

«El éxito de The Guardian en la penetración de la etapa internacional no es solo potencial, sino que la realización de la fortaleza de la economía creativa de Indonesia. Este es un impulso importante para alentar a la industria de la música nacional a tener más confianza para ingresar al campo global. Espero que los logros de este guardián puedan inspirar a otros músicos indonesios», dijo Irene en su declaración, citada el viernes 12 de septiembre de 2025.

Después del éxito en Japón, Wali Band ha apuntado a la siguiente etapa. Si no hay obstáculos, el recorrido continuará hasta Hong Kong a mediados de -2026. El plan, el concierto tendrá lugar en el Estadio Queen Elizabeth, Morrison Hill, Wan Chai, Hong Kong.

Tomi, el baterista, es optimista de que un concierto en Hong Kong logrará un mayor éxito.

«Dios desee, Hong Kong será el siguiente impulso. Esperamos que el entusiasmo de la audiencia sea mayor», dijo Tomi.

Con el pleno apoyo del Ministerio de Economía Creativa, se espera que la gira «Guardián que busque un compañero de Asia» sea un hito importante para la música indonesia. Este paso de Guardian es abrir el camino para que otros músicos de la patria sean cada vez más conocidos y brille en la arena mundial.