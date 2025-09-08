‘Secret Garden’ Revival Musical Set con el ganador de Tony John Doyle

York Theatre Royal ha presentado un gran renacimiento de «El jardín secreto -The Musical ”, con el director galardonado de Tony John Doyle establecido para dirigir la producción.

El musical, con música de Lucy Simon y libros y letras de la ganadora del Premio Pulitzer Marsha Norman, marca un regreso a casa para Doyle, quien se desempeñó como directora artística de York Theatre Royal de 1993 a 1997.

Basado en la querida novela de Frances Hodgson Burnett, «The Secret Garden» se estrenó en Broadway en el Teatro St. James en 1991 con aclamación crítica, ganando tres premios Tony y tres premios de escritorio de drama. La historia sigue a Mary Lennox, recién huérfana, que se envía a vivir con su tío viudo en el apartado señorío de Misselthwaite en North Yorkshire en 1906. Allí, descubre el misterioso y descuidado jardín de su tía Lily y aprende el poder de la conexión y la magia restaurativa de la naturaleza.

La producción contará con un elenco de actores-músicos. Doyle ganó los Premios Tony por dirigir «Sweeney Todd» y «Company», y obtuvo un Tony al mejor renacimiento de AM Usical para «The Color Purple». Sus amplios créditos Span Theatre, Film y Opera, con trabajos recientes, incluido el estreno mundial de «Alfred Hitchcock Presents» en Theatre Royal Bath.

Norman, quien recibió el Premio Pulitzer por el drama por su obra «‘Night, Madre», ganó los premios Tony y Drama Desk por su libro para «The Secret Garden». La compositora Lucy Simon, una ganadora del Grammy, obtuvo nominaciones a Tony y Drama Desk para la partitura original del musical.

«Estoy encantado de regresar a York Theatre Royal e igualmente emocionado de dirigir este hermoso y esperanzador musical», dijo Doyle.

Paul Crewes, CEO de York Theatre Royal, agregó: «Es maravilloso hacer que John Doyle regrese a York Theatre Royal y dirija esta hermosa historia de Yorkshire. Estamos emocionados de que esta sea una nueva versión de este musical aclamado por la crítica, y que nuestro público será el primero en experimentarlo».

La producción sigue al próximo estreno mundial de York Theatre Royal de «Military Wives, The Musical» de Debbie Isitt, que se abrirá este otoño. «The Secret Garden» se ejecutará del 17 de marzo al 4 de abril de 2026,