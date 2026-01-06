Seconds, niño de 9 años, hijo del consejo de expertos del PKS, asesinado a puñaladas en Cilegon, la policía revela hechos impactantes

CilegónVIVA – Segundos para asesinato a niño Consejo de expertos en DPW PKS Cilegon, revelado por la policía.

Resultó que la víctima, Muhammad Axle (9), había ofrecido una feroz resistencia antes de finalmente morir como resultado del ataque del perpetrador, HA. La Dirección General de Investigación Criminal de la Policía Regional de Banten reveló que el trágico incidente ocurrió el 16 de diciembre de 2025 en medio de una fuerte lluvia que cayó sobre el área de viviendas BBS 3, Cilegon.

El director de Investigación Criminal General de la Policía Regional de Banten, el comisario de policía Dian Setyawan, dijo que el perpetrador con las iniciales HA llegó a la casa de la víctima con la intención de cometer un robo. La casa se elige al azar.

«El perpetrador fue un solo perpetrador, cometió un robo en una casa que fue atacada al azar. Su método fue que el interesado presionó el timbre 3 o 4 veces, si nadie respondía pensaba que era una casa vacía», dijo, citado el martes 6 de enero de 2026.

Pruebas del caso de asesinato de niños del consejo de expertos del PKS en la ciudad de Cilegon

Dian reveló que el lapso de tiempo del incidente fue relativamente corto, es decir, entre las 13.17 WIB y las 13.42 WIB. Después de tocar el timbre cuatro veces sin obtener respuesta, el perpetrador ingresó inmediatamente al área de la casa trepando al poste al lado del puesto de seguridad.

Luego, el perpetrador se dirigió al pasillo de la izquierda y abrió la ventana de la habitación de la empleada doméstica. Según Dian, las acciones del perpetrador fueron limpias y planificadas. Además de preparar varios planes alternativos, el perpetrador también utilizó equipo completo para evitar la identificación, desde máscaras, cascos integrales, zapatos hasta guantes.

Desde la habitación de la empleada doméstica, el agresor ingresó al primer piso de la casa y encontró una seguro grande. Los intentos de abrir la caja fuerte fracasaron. Luego, el perpetrador subió al segundo piso y encontró a la víctima jugando con su teléfono celular en el colchón de una de las habitaciones.

«El perpetrador le dio un código (a la víctima) para que se callara. Luego preguntó dónde estaba su padre? La víctima respondió, sal. ¿Sabes dónde está la llave de la caja fuerte? La víctima respondió que no lo sabe», dijo Dian.

Luego, la víctima dijo que su hermano, que estaba en otra habitación, podría saber dónde estaba la llave de la caja fuerte. Sin embargo, el perpetrador abrazó a la víctima y la llevó a la sala principal. Inicialmente, el perpetrador tenía la intención de colocar cinta adhesiva sobre la víctima. Sin embargo, la situación cambió cuando la víctima se resistió.