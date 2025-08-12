SEC informa el Tribunal de Progreso de los Estados Unidos al servir documentos legales en el caso Adani







La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC), en una presentación ante un tribunal federal en Nueva York, dijo que ha solicitado asistencia del Ministerio de Derecho y Justicia de la India para cumplir documentos legales al multimillonario Gautam Adani y su sobrino Sagar en relación con un caso de valores civiles presentado el año pasado.

La actualización de estado presentada el 11 de agosto es la misma que la última audiencia el 27 de junio.

En la última actualización presentada al juez magistrado James R Cho del A NOSOTROS Tribunal de Distrito para el Distrito Este de Nueva York (EDNY), la SEC dijo que continúa buscando un servicio formal de la citación y queja en virtud de las disposiciones de la Convención del Servicio de La Haya.

Los acusados, con sede en India, aún no se han servido oficialmente con la citación.

La SEC de los Estados Unidos tiene que servir la convocatoria al fundador y presidente del Grupo Adani, Gautam Adani, y a su sobrino Sagar en los supuestos pagos de USD 265 millones para ganar contratos lucrativos de suministro de energía renovable a través de canales diplomáticos adecuados, ya que no tiene jurisdicción para convocar a un nacional extranjero directamente.

El grupo Adani ha negado todos los cargos.

SEC dijo que las autoridades indias «aún no han afectado el servicio» a su solicitud de servir a la citación.

«La SEC tiene la intención de continuar comunicándose con la India MolJ y busca el servicio de los acusados a través de la Convención de Servicio de La Haya, e informará a la corte informado de sus esfuerzos «, dijo la presentación.

No se mencionaron fechas para la próxima audiencia.

