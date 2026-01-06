Sebastian Stan se une al elenco de ‘The Batman 2’ junto a Robert Pattinson

Sebastian Stan puede dirigirse a Gotham City. La estrella nominada al Oscar por “El aprendiz” está en conversaciones para unirse Robert Pattinson en “The Batman Part II” de DC Studios.

Stan no es ajeno a los héroes y villanos disfrazados, ya que interpretó a Bucky Barnes/El ​​Soldado de Invierno en numerosas películas de Marvel.

La esperada secuela de superhéroes, dirigida por Matt ReevesSe espera que comience a rodarse la próxima primavera para su estreno en cines en octubre de 2027 de Warner Bros. “The Batman” se estrenó en los cines en marzo de 2022 y recaudó 772 millones de dólares en la taquilla mundial.

“Batman 2”, escrito por Reeves y Mattson Tomlin, agregado recientemente La nominada al Oscar Scarlett Johansson a un elenco de reparto ya repleto de estrellas, con Colin Farrell regresando como Oz Cobb, también conocido como El Pingüino, Jeffrey Wright como el comisionado James Gordon y Andy Serkis como Alfred Pennyworth. También se espera que Barry Keoghan aparezca una vez más como el Joker. johansson y Stan trabajaron juntos en varias aventuras de los Vengadores.

«Ha sido un largo viaje, pero estoy increíblemente emocionado. Estoy muy orgulloso del guión que Mattson y yo hicimos», dijo Reeves. Variedad en los Emmy en septiembre.

El cineasta también reveló hasta dónde llegó el equipo de “The Batman” para mantener la historia en secreto. “Nosotros ponemos [the script] en una bolsa secreta que literalmente tiene un candado con un código. [Pattinson] Estaba en Nueva York en ese momento y todo es de alta seguridad”.

Si bien “The Batman Part II” no es oficialmente parte del DCU recientemente relanzado, todavía se está desarrollando bajo el estandarte de DC Studios de James Gunn y Peter Safran. El nuevo universo cinematográfico de superhéroes comenzó el verano pasado con “Superman”, que recaudó 615 millones de dólares en todo el mundo. “Superchica” vuela a los cines a continuación (el 26 de junio), seguido de “Clayface” (con fecha de septiembre de 2026) y “Superman” secuela “El hombre del mañana” (julio de 2027) y una nueva película de “Wonder Woman” que está en proceso.

DC Studios no hizo comentarios sobre el casting.

Más por venir…