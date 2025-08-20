Seattle Seahawks en conversaciones con un agente libre restante restante

Con la semana 1 de la NFL Sazone rápidamente acercándose, el Seattle Seahawks están buscando reforzar su presunta mayor debilidad: la línea ofensiva. El equipo se está reuniendo con el guardia de agente libre Dalton RisnerSegún Jeremy Fowler de ESPN.

Risner, de 30 años, pasó las últimas dos temporadas en Minnesota y jugó por encima del promedio en su posición, según Enfoque profesional de fútbol. Clasificó el número 42 de 136 guardias en 2024, actuando particularmente bien en el juego de pase. El bloqueo de Risner’s Pass ocupó el puesto número 13 en general. De acuerdo, su bloqueo de carrera se clasificó por debajo del promedio, llegando al número 96.

Hay otras dos estadísticas llamativas de la temporada 2024 de Risner. Tenía cero penalizaciones y se le atribuyó cero capturas permitidas en 537 instantáneas con los Vikings.

Quizás no sea una coincidencia que el hombre Risner bloqueara para la temporada pasada, Sam Darnoldahora está bajo el centro de los Seahawks. Seattle podría estar buscando replicar el éxito que Darnold disfrutó la temporada pasada, cuando pasó para 4,319 yardas y 35 touchdowns en un equipo de 14-3 Vikings.

«El guardia del agente libre Dalton Risner, que trabajó para los #Bengals hoy, también visitará los #Seahawks, por fuente. Visitar a los #Steelers también una consideración. Quiere tomar múltiples visitas antes de tomar una decisión». Fowler tuiteó.

Cómo Risner ayuda a los Seahawks

Risner, una selección de segunda ronda del Broncos de Denver En 2019, se uniría a una línea ofensiva de Seattle que está clasificada como una de las peores unidades de la liga por muchos expertos. Y el escepticismo es estadísticamente justo.

Los Seahawks permitieron un peor de la liga 232 y 165 apuros la temporada pasada, Según PFF. También entregaron 54 capturas, que se clasificaron como el tercer lugar en la liga.

Uno de los dos equipos que permitió más capturas la temporada pasada, el Bengals de Cincinnatise reunió con Risner el 19 de agosto. El informante de la NFL Jordan Schultz informó que Risner «tuvo una fuerte reunión y entrenamiento» con los Bengals y «»[the] Dos lados planean mantenerse en contacto «.

Sin embargo, Risner se fue sin poner la pluma al papel, dejando la puerta abierta para firmar con Seattle después de su próxima reunión. Según PFF, Risner proyecta ganar un contrato de un año y $ 4.5 millones.

Los Seahawks podrían beneficiarse enormemente de la profundidad y experiencia de Risner. El equipo tiene la sexta lista más joven en la liga, con un jugador promedio de 25.23 años. Risner también podría ser mentor de guardia Zabel grisquien fue la selección de primera ronda de los Seahawks en el draft de la NFL 2025.

Donde Risner cae en la tabla de profundidad

Si Risner firma con los Seahawks, no sería sorprendente para él intervenir como el mejor guardia del equipo de inmediato. Zabel ha jugado bien en la pretemporada, pero, como cualquier novato, sigue siendo un producto no probado y puede necesitar tiempo para alcanzar la velocidad de la NFL.

Los otros guardias notables en la lista son Anthony Bradford y Christian Haynes. Ambos jugadores compiten por el lugar de guardia derecho inicial, que es donde Risner presumiblemente se ubicaría.

La reunión entre Risner y los Seahawks llega en un momento interesante. Informes recientes indicaron que Bradford fue un bloqueo para ganar la posición de guardia derecha inicial. gerente general John Schneider Simplemente podría estar buscando agregar profundidad. Después de todo, el equipo tiene $ 34.6 millones en espacio de capitalización disponible. Sin embargo, el pedigrí de Risner indica que conseguiría el trabajo inicial.

Incluso si Risner no firma con los Seahawks, la reunión podría ser una señal reveladora de cómo se siente la oficina principal sobre la línea ofensiva. No es inusual que ningún equipo hable con agentes libres tan tarde en la pretemporada, pero los fanáticos de los Seahawks esperarán que sea por seguro en lugar de desesperación.