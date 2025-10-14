Sean Penn sobre el amor por el cine, PTA, Brian de Palma y Terrence Malick

Sean Penn Puede que sea uno de los artistas más intensos de Hollywood, pero al mismo tiempo Festival de Cine Lumière En Lyon, donde es el invitado de honor de este año, se mostró relajado, divertido y sorprendentemente sincero, compartiendo historias sobre el cine, el envejecimiento y el activismo ante un teatro lleno.

En un festival dedicado a celebrar el cine clásico y contemporáneo –y la propia experiencia teatral– el dos veces ganador del Oscar comenzó recordando su primer amor: la propia sala de cine.

“He hablado mucho de la experiencia de la que me enamoré, como la chica de la que te enamoras”, dijo. «Con el cine, era en un cine, con extraños y una pantalla grande. Así que he tenido un momento muy difícil, como audiencia, haciendo la transición para aceptar de alguna manera todo este streaming y todo esto de la pantalla pequeña».

Conocido por su inmersión total en papeles como el condenado a muerte en «Dead Man Walking» o el activista por los derechos de los homosexuales Harvey Milk en «Milk», a Penn le preguntaron cómo se preparaba para interpretar a «un coronel sádico y fascista» en Paul Thomas Andersones «Una batalla tras otra».

«Creo que estás siendo demasiado crítico», dijo inexpresivamente, provocando risas en la multitud.

Con una sonrisa, describió haber leído el guión de Anderson por primera vez. «Ese es un ejemplo de un gran guión», dijo. “Me reí durante las primeras 20 páginas y pensé: ‘Esto es lo que Paul está haciendo ahora’. Me hizo muy feliz. Es como saber la canción que está tocando aunque nunca la hayas escuchado antes. Estoy seguro de que la mayor parte de lo que estaba bailando (para bien o para mal) era simplemente esta música que Paul había escrito.

“Lo otro es que uno se hace mayor, lo noto”, dijo con humor autocrítico, refiriéndose a un montaje de sus películas proyectado al inicio de la masterclass. “Ver este clip me recuerda un discurso de graduación que se dio una vez en una universidad”, dijo. «Y quien estaba dando la keynote estaba dando consejos a los jóvenes. Veo esto y pienso: ¡Usa protector solar! Ves el cambio y piensas, ‘Dios mío, ¿qué pasó?'»

Mientras la discusión giraba en torno a los directores que lo formaron, Penn recordó los desafíos de actuar en Brian De PalmaTomas largas y cuidadosamente coreografiadas.

“El desafío fue que, cuando tienes mucha gente en la escena y es una toma muy, muy remota – cosa que De Palma hace mucho – es difícil no ser consciente de que si la cagas, todo tiene que ser perfecto. [so] «Tienes que hacerlo de nuevo», dijo. «Hay que luchar para ser cauteloso».

Ver las actuaciones de “Adolescent” de Jack Thorne y Stephen Graham lo dejó humilde, añadió. “[It’s] algo increíble, todos esos grandes actores, y cada show [was made] ¡En una sola toma!», exclamó. «Ahora siento que debería ser contador», sonrió.

Penn también reflexionó con cariño sobre sus colaboraciones con Terrence Malick:

«Terry es uno de los tres o cuatro cineastas que más me ayudó a interesarme por la dirección», dijo. “Una vez le dije: ‘Si vuelves a hacer una película, dame un dólar y las coordenadas GPS y estaré allí’”.

Trabajar con Malick, dijo, podía ser tan frustrante como trascendente.

«Es un poeta cinematográfico, pero lo más importante es que es un poeta», dijo Penn. «Traté de dejar las dos películas que hice con él porque me sentía como pintura en su paleta. ¡No sabía qué película estábamos haciendo! Eso es lo que lo hace tan especial: tienes que confiar en que él piensa que serás valioso».

Luego, con afecto, añadió: «El guión de «El árbol de la vida» es uno de los grandes poemas en lengua inglesa. Nunca tiene instrucciones en pantalla; simplemente fluye como prosa. Es realmente extraordinario».

A mitad de la discusión, mientras el moderador Didier Allouch se distraía momentáneamente con un susurro en el escenario, Penn se inclinó hacia el micrófono: «¿Puedo tomar un vodka con tónica?». provocando una oleada de risas en la habitación.

Cuando se habló de su activismo, incluido su documental “Superpower”, codirigido con Aaron Kaufman, sobre sus encuentros con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, Penn reflexionó sobre cómo su activismo, su cine y su carpintería provienen del mismo impulso.

“No sé si puedo diferenciar entre levantarme por la mañana e ir a mi taller y construir un mueble de ir a un set de cine y actuar o dirigir una película, o cualquier cosa que haya hecho trabajando en el espacio de las ONG o con el documental ‘Superpoder’”, dijo. «Se siente como si siempre estuvieras buscando valor agregado. A veces no es así; a veces puedes descubrir que estás exacerbando una situación. Tienes que sopesar el riesgo-beneficio de todo: de la situación, no de uno mismo».

En cuanto a lo que viene a continuación, Penn solo ofreció una pista tentadora al principio del festival, diciéndole al director de Lumière, Thierry Frémaux, que está trabajando en «una historia de patriotismo, que hoy me parece muy interesante».

El Festival de Cine Lumière se celebrará en Lyon y sus alrededores hasta el 19 de octubre.