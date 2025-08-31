Sean Penn está listo para ser el invitado de honor en este año Festival LumiereUn evento dedicado a Heritage Cinema encabezado por Cannes Boss Thierry fremaux.

Organizado en la ciudad de Lyon, el lugar de nacimiento de los hermanos Lumiere, el festival celebra películas clásicas y honra a los directores y actores icónicos cada año.

Penn presentará su película de 2007 «Into the Wild» que ganó dos nominaciones al Oscar en 2008. La película, inspirada en la verdadera historia de Christopher McCandles, protagoniza a Emile Hirsch como un graduado universitario de una educación rica que decide abandonar su vida privilegiada y aventura en Alaska.

El Festival Lumiere describió «Into the Wild» como una «película importante sobre la libertad y la inmensidad de América». «Un clásico instantáneo de la década de 2000, de Total Beauty».

El actor y director ganador del Oscar se verá a continuación en el anticipado «One Battle Afher» de Paul Thomas Anderson en el que protagoniza junto a Leonardo DiCaprio y Benicio del Toro. Penn también fue productor ejecutivo de «Worlds of War», el thriller de James Strong basado en una historia real de la periodista y activista de derechos humanos de renombre mundial Anna Politkovskaya.

Como se anunció anteriormente, Michael Mann voluntad Premio Lumiere en la 17ª edición del Festival Lumière en Lyon este otoño.

Los homenajeados anteriores de Lumiere incluyen algunos de los nombres más importantes en Hollywood, incluidos Clint Eastwood, Martin Scorsese, Jane Fonda, Francis Ford Coppola, Quentin Tarantino y Tim Burton, junto con estrellas europeas, como Isabelle Huppert y Catherine Deneuve.

La 17ª edición del Festival Lumiere tendrá lugar del 11 al 19 de octubre. La alineación completa se presentará en las próximas semanas.