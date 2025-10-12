Sean Penn rinde homenaje a Jack Nicholson en el Festival Lumière de Lyon

Presentamos “Alguien voló sobre el nido del cuco”, el tema que abrió el telón de la edición de este año. Festival de Cine Lumière en Lyon donde es invitado de honor, Sean Penn pronunció un emotivo discurso sobre su amigo, el actor principal de la película Jack Nicholson.

“Escuché mucho mi nombre esta noche”, dijo. «Pero me he sentido muy cómodo con ello en el sentido de que sabiendo que se iba a proyectar ‘Cuckoo’s Nest’, no había duda de que iba a poder encontrar una gran humildad dadas las circunstancias. Uno de los grandes y mágicos momentos de mi vida en el cine fue la primera vez que vi a Jack Nicholson en ‘Alguien voló sobre el nido del cuco’ de Miloš Forman».

«Tuve el privilegio de poder trabajar con Jack dos veces», continuó. Tanto con ‘The Pledge’ como con ‘Crossing Guard’, él era un ángel en mi hombro y todavía no puedo superarlo, todavía no puedo imaginar que McMurphy [Nicholson’s character in “One Flew Over the Cuckoo’s Nest”] ha trabajado conmigo”, sonrió.

La película ha resistido con creces la prueba del tiempo, dijo Penn a la multitud, recordando la primera vez que la vio cuando era un adolescente en Los Ángeles cuando se estrenó en 1975.

«Había un pequeño cine junto a la playa en Los Ángeles al que iba. En aquel momento, a finales de los años 70, parecía que cada película que se estrenaba era una especie de acontecimiento. Pero aún así, hoy en día, no lo pensaría dos veces antes de compartir esta película con un chico de 16 o 17 años porque aguantaría, incluso con aquellos que se aburren muy rápidamente», bromeó, provocando risas entre la multitud reunida en la sala de exposiciones Tony Garnier de Lyon, con capacidad para 5.000 personas. de los espacios clave del festival.

Cuando el director de Lumière, Thierry Frémaux, que también dirige el festival de Cannes, le preguntó si todavía es posible hacer películas como ésta hoy en día, Penn respondió: «He sido parte de la cultura de la queja sobre hacia dónde va el cine durante mucho tiempo. Pero luego suceden cosas: hay dos películas que estoy compartiendo aquí en el festival -‘Manas’ y ‘Sentimental Value’- y [when] Ves lo que todavía hace un director con mentalidad independiente, ignorando todas las quejas, ves que todavía todo es posible”.

Más temprano ese mismo día, Penn asistió al estreno en Lyon de la película ganadora del Gran Premio de Cannes de este año, “Sentimental Value”, junto con el director Joachim Trier. También presentará el primer largometraje de Marianna Brennand, “Manas”, del cual fue productor ejecutivo.

Penn tiene una agenda apretada mientras esté en Lyon, donde presentará una nueva copia subtitulada de su éxito de 2007 “Into the Wild” y se sentará para una clase magistral con una audiencia Lumière. Al subir al escenario para presentar la película de apertura, el actor y director pareció momentáneamente sin palabras en la enorme sala de conciertos con entradas agotadas: “No esperaba… [Thierry] No me explicó lo grande que es esta situación, no me di cuenta de que era así…”

El comentario se hizo eco del sentimiento de muchos novatos en Lumiere, que atrae a varios cientos de miles de personas para ver películas clásicas y contemporáneas en pantallas gigantes en unas 30 salas.

Caminando por la alfombra roja antes de la ceremonia de inauguración, el director Scott Cooper, que estrenará su nueva película “Springsteen: Deliver Me From Nowhere” en el Lumière, dijo: “Es maravilloso, desearía que tuviéramos más [festivals like this] en todas partes”, provocando un grito de: “¡Lyon, la cuna del cine!” de Jeremy Allen White, el dos veces ganador del Emmy que interpreta a The Boss en la película de Cooper.

Fieles a la tradición, los 800 voluntarios del festival fueron agasajados con un recorrido por la sala de conciertos al son de una banda de música, antes de que los invitados fueran invitados al escenario para inaugurar oficialmente el festival leyendo una frase al unísono: una alegre cacofonía que provocó risas cómplices de la multitud.

Entre las celebridades que llenaban el escenario junto a Penn, Cooper y White estaban el actor y cineasta taiwanés Shu Qi, Travis Knight, el director de Laika Studios, Costa-Gavras, Valeria Golino, el tres veces ganador del César Dominique Blanc y un enfant terrible del cine francés Bertrand Bonello (“Saint Laurent”, “La Bestia”).

El Festival de Cine Lumière se celebrará en Lyon y sus alrededores hasta el 19 de octubre.