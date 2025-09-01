Sean McVay hace un gran anuncio sobre el ex Lions QB Matthew Stafford

«Hacer todo lo posible para tratar de sentirme lo más bien posible», dijo Stafford, a través de NFL.com. «… realmente todo lo que podría hacer. Hice un montón de investigaciones tratando de ayudarme. Las cosas buenas es que me siento bastante bien los últimos días practicando. Pude hacer un poco más de lo que pensé que iba a poder hacer el primer día, y luego solo he tratado de apilar días».

Los Rams habrían recurrido a la copia de seguridad de Jimmy Garoppolo si Stafford no se recuperara a tiempo para comenzar la temporada.

Matthew Stafford busca terminar la carrera en la cima

Se había especulado que Stafford podría encontrar una nueva casa de la NFL, pero terminó firmando una extensión de contrato de dos años con los Rams para comenzar la temporada baja. Aunque Stafford permanece bajo contrato hasta 2027, los Rams dejaron en claro que planean tomarlo un año a la vez, ya que Stafford decide si se jubilar o regresar para otra temporada.

Después de ganar un Super Bowl en la primera temporada de Stafford después de ser cambiado desde Detroit en 2021, los Rams pasaron por una rápida reconstrucción y regresaron a la contención del Super Bowl este año. El corredor Kyren Williams dijo que el equipo está listo para respaldar a Stafford mientras apunta a un segundo anillo de Super Bowl.

«Tener a Matthew de vuelta es como, ‘Sí, está bien, estamos listos para rodar'», dijo Williams, a través de Los Angeles Times.

Stafford también tenía un mensaje simple, diciendo que estaba agradecido de dejar atrás los problemas de lesiones y volver al campo.

«Estoy feliz de poder volver a estar allí», dijo.