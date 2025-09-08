Sean McVay elogia a los heroicos de LB Nate Landman después de que Rams venció a los tejanos

No era bonito, pero el Rams de Los Ángeles Apretado su camino hacia una victoria 14-9 dura sobre el Houston Texans En la Semana 1. Ninguno de los equipos pudo ponerse mucho en el lado ofensivo del balón, pero los Rams lograron hacer lo suficiente para abrir la nueva temporada con una victoria, y después del juego, el entrenador en jefe Sean McVay gritó uno de los héroes no reconocidos del equipo del juego.

A fines del último cuarto, los Texans conducían por el campo en busca de un posible touchdown de ventaja, pero su progreso se detuvo gracias al apoyador Nate Landman, quien forzó un balón suelto de Dare Ogunbowale. Posteriormente, McVay elogió a Landman por hacer una jugada de ahorro de juego en el mejor momento posible.

Sean McVay brota sobre Nate Landman

Landman irrumpió en la liga como agente libre no reclutado con los Atlanta Falcons en 2022, y terminó convirtiéndose en un titular para ellos en su segunda temporada. Durante la temporada baja, Landman firmó un contrato de un año con los Rams, y terminó ganando uno de sus trabajos iniciales de apoyadores internos fuera del campo de entrenamiento.

Trabajando junto a Omar Speights, Landman jugó un papel importante en la limitación de los tejanos a solo tres goles de campo en el día. Sus 10 tacleadas empataron a Kam Curl para la mayoría del equipo, y también registró un golpe de QB en CJ Stroud. Sin embargo, lo más importante es que forzó un balón suelto que ayudó a LA a sellar el juego, con Braden Fiske rápidamente abordando a él para darle la posesión de los Rams del fútbol que no renunciarían.

Sin embargo, una parte no anunciada de la defensa de los Rams, Landman no fue el tipo que muchas personas creían que sería la que hace jugadas de ahorro de juegos para su equipo en la Semana 1. Sin embargo, su feroz estilo de juego ha puesto su nombre en el mapa en Los Ángeles, y McVay Ofreció grandes elogios Para él, cuando el equipo cerró el libro en su enfrentamiento con los Texans.

«Siempre hablamos de práctica, rendimiento y preparación que iguala la realidad del juego. Eso es lo que este tipo ha hecho», dijo McVay al hablar con los periodistas el domingo. «Él ha obtenido más golpes que nadie, tiene una gran sensación de eso. Es muy intencional, y creo que se ha frotado en el resto del grupo. Lo consiguió en un momento crítico … cerró el juego de una gran manera para nosotros hoy».

Los carneros dirigen su atención hacia el enfrentamiento de la Semana 2 contra los Titanes

Si bien Landman no ganó este juego individualmente para los Rams, ciertamente jugó un papel importante en ayudarlos a escapar de su batalla contra un duro equipo de Texans con una victoria. Teniendo en cuenta cómo el equipo todavía está descubriendo algunas cosas, ya que es solo la semana 1 de la temporada, eso es todo lo que puede pedir, ya que es mejor tener un récord de 1-0 que un récord de 0-1 en la Semana 2.

Los Ángeles ahora centrará su atención en la Semana 2, donde se enfrentará a la selección general número 1 en el Draft de la NFL 2025, Cam Ward y los Tennessee Titans. Similar a Houston, Tennessee no logró anotar un touchdown en la Semana 1, conformando cuatro goles de campo contra una dura defensa de los Denver Broncos. Los Rams buscarán mantenerlos fuera de la zona de anotación por segunda semana consecutiva, con el inicio de este juego programado para la 1 pm ET el domingo.