Sean McVay de Rams se vuelve real en Matthew Stafford después de los comentarios

El Rams de Los Ángeles desperdició una ventaja de 19 puntos sobre el Filadelfia EaglesTerminando una derrota por 33-26 con mariscal de campo Matthew Stafford lamentando su actuación. Stafford completó 19 de 33 pases para 196 yardas, 2 touchdowns y 1 intercepción en el juego.

También abrió el juego con una intercepción en la cuarta jugada de los Rams de Scrimmage.

A pesar de eso, su entrenador en jefe, Sean McVayha adoptado una postura más optimista sobre el rendimiento del QB en un juego que presentó a los Eagles que bloquean dos intentos de gol de campo de los Rams.

Sean McVay elogia la responsabilidad de Matthew Stafford después de la pérdida de Rams ante Eagles

McVay señaló los «estándares en términos de precisión» que Stafford se ha propuesto como la razón detrás de las quejas del QB. McVay señaló que Stafford está acostumbrado a «entregar la pelota con consistencia».

«Me encanta la forma en que tiene estándares tan altos que se ha ganado debido al jugador especial que es. Por lo tanto, solo un par de lanzamientos que creo que estaría acostumbrado a poder hacer que se pierda. Y creo que una de las cosas que es genial sobre Matthew es la seguridad refrescante para reconocer eso, y eso es lo que le permite avanzar hacia adelante de la manera correcta. Ciertamente hizo un infierno en ese trabajo en ese trabajo de dos minutos,» reconocer eso, eso es lo que le permite que se avance de la manera correcta. Ciertamente hizo un infierno en un trabajo en un trabajo de dos minutos, «reconocer eso, eso es lo que le permite que se avance de la manera correcta. Ciertamente hizo un infierno en ese trabajo en ese trabajo de dos minutos,» reconocer eso, «, lo que le permite a él, lo que le permite avanzar. McVay dijo a los periodistas el 22 de septiembre

«Nos llevó a una buena apariencia para poder convertir algunas carreras del tercer down, y tuvimos la oportunidad de poder ganar el juego de fútbol. Pero creo que eso es solo un crédito para sus estándares y la precisión constante que ofrece con la mayoría de las veces. Y hubo un par de lanzamientos que normalmente hace».

En el primer viaje del juego, Zack Baun jugó con los ojos de Matthew Stafford para un int En el último camino del juego, Stafford golpeó un pase de No Miring Sweet donde sus ojos empujaron a Baun fuera de la ventana de lanzamiento pic.twitter.com/2y33jmjt4a – Shawn Syed (@SyedSchemes) 22 de septiembre de 2025

McVay expresó sentimientos similares inmediatamente después del juego y durante el «Entrenador McVay Show«El 22 de septiembre.

«Buena batalla. Obviamente, buen equipo de fútbol en el camino. Tenía nuestras posibilidades, realmente en todas las fases, probablemente para ganarla, y no lo hicieron, lo cual es, es frustrante», Stafford dijo a los periodistas el 21 de septiembre. «Pero tengo que ir a mirar la cinta, encontrar formas de ser mejor. Definitivamente hay jugadas por ahí, me conozco, en primer lugar, que puedo ser mejor. Simplemente lanza físicamente la pelota. Entonces, confía en mí mismo para salir y hacer eso».

Stafford y los Rams obtuvieron buenas noticias en ese frente.

Los carneros reciben buenas noticias sobre Colts

Los Rams buscarán volver a la columna de ganar contra el Colts de Indianápolis En la Semana 4. Los Colts han tenido un inicio de 3-0 esta temporada. Ellos tienen ex Gigantes de Nueva York QB Daniel Jones al timón.

Sin embargo, sufrieron un golpe en la semana 3, con Nickelback Kenny Moore sufriendo una lesión. Entrenador en jefe de los Colts Ride Shane no tenía una línea de tiempo de recuperación, pero el equipo firmó Mike Hilton.

«Está tratando con la pantorrilla en este momento» Stick dijo a los periodistas Lunes. «Veremos cómo va».

«Otro que vale la pena ver» Nate Atkins del atletismo publicó en x el 22 de septiembre. «A los Rams les gusta movimiento Puka Nacua En la ranura y me pregunto si vemos a más 11 personas de los Rams esta semana si hay una esquina de níquel Pro Bowl. Charvarius Ward debería viajar con Davante Adams. «

Eso podría preparar a Nacua para otro gran día en el extremo receptor de Stafford en la Semana 4 contra los Colts.