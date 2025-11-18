Sean McVay de los Rams comparte palabras positivas sobre el novato infrautilizado

El Rams de Los Ángeles se encuentran en la cima de la NFC Oeste después de vencer al Halcones Marinos de Seattle21-19, en la Semana 11. LA solo tiene una ventaja de juego sobre el resto de la división, con los Seahawks y los 49ers de San Francisco justo en su cola.

No fue la mejor actuación en el juego aéreo, pero Mateo Stafford Pudo lograr dos touchdowns en la victoria. La ofensiva se basó un poco más en la carrera durante el enfrentamiento, pero aún así pudo hacer el trabajo.

Los Rams no han utilizado muchas amenazas ofensivas de novatos esta temporada, lo que genera dudas sobre el futuro de la primera selección de Los Ángeles en el draft de este año.

McVay sobre el desarrollo del novato

Cuando los LA Rams seleccionaron a Terrance Ferguson con la selección general número 46 del Draft de la NFL de 2025, fue una señal de que lo será para el futuro.

Los Rams ya tenían tres alas cerradas en la plantilla cuando seleccionaron a Ferguson, y los tres tenían más experiencia en el NFL que Ferguson, obviamente. El jugador más notable en la sala de alas cerradas es tyler higbeequien puede ser considerado el mejor ala cerrada de los Rams de todos los tiempos.

Sería difícil desde el principio destronar a Higbee como ala cerrada titular en su temporada de novato. Pero la falta de utilidad para Ferg puede ser preocupante.

Un reportero de la NFL le preguntó al entrenador en jefe Sean McVay sobre el desarrollo de los ex Oregon Ducks durante su estancia en la ciudad de Ángeles.

«Creo que la mejora y la ventaja general que tiene es emocionante». McVay dijo del novato. «Me encanta el comportamiento del chico. Creo que tiene grandes ejemplos de jugadores veteranos, en lo que parece. Tiene un gran entrenador en Scooter Huff».

«Simplemente creo que el chico continúa yendo a trabajar… No siento que ningún momento sea demasiado grande para él y que seguirá mejorando continuamente… Me encanta lo que hace… Estoy muy emocionado por lo brillante que es su futuro».

Amenaza con mínima probabilidad

Terrance Ferguson no ha tenido muchas oportunidades con los Rams hasta ahora, pero ha sido una amenaza cuando lo han atacado. En 8 de los partidos que ha disputado con el equipo sólo ha atrapado pases en 4 de ellos. Pero en esos juegos, los tuvo para obtener grandes ganancias.

El novato tiene sólo 5 recepciones, pero cada recepción ha sido de un mínimo de 18 yardas. Ferguson ha sido una amenaza en el campo mientras que los otros alas cerradas no lo han sido esta temporada.

A pesar de no tener muchas jugadas ofensivas, Ferguson tiene la segunda mayor cantidad de yardas recibidas, detrás de Higbee, mientras que tiene menos recepciones que los otros dos TE. Colby Parkinson y David Allen.

Ferguson sólo tiene un touchdown hasta el momento, pero si se le dan más oportunidades como una amenaza profunda, podría ser fundamental para la carrera del equipo en los playoffs.