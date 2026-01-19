El Broncos de DenverLa mayor victoria en playoffs en años no sólo los envió al Juego de Campeonato de la AFC, sino que también provocó una gran reorganización en Búfalo.

El billetes de búfalo están pasando del entrenador en jefe Sean McDermott después de su derrota en la Ronda Divisional ante Denver, de acuerdo a NFL Network Insider Ian Rapoport, citando a «The Insiders».

Denver venció a Buffalo 33-30 en tiempo extra el sábado 17 de enero en Empower Field en Mile High. La victoria puso fin a la temporada de los Bills e inmediatamente puso la dirección de la franquicia bajo el foco de atención, con el entrenador en jefe ahora convirtiéndose en el titular.

La victoria divisional de los Broncos sacude inmediatamente a Buffalo

McDermott había sido el entrenador en jefe de Buffalo desde 2017 y ayudó a sacar a los Bills de una larga sequía de playoffs a la contienda anual, incluidos múltiples títulos divisionales y repetidos viajes a postemporada.

Pero la victoria de los Broncos en tiempo extra se convirtió en el punto de quiebre, según el informe de NFL Network.

El final del sábado fue tan dramático como parece. Denver forzó cinco pérdidas de balón y consiguió una intercepción fundamental en tiempo extra por parte del esquinero Ja’Quan McMillian en un tiro profundo desde jose alen ese se convirtió en el momento decisivo y muy debatido del juego. El momento decisivo fue la intercepción de McMillian en tiempo extra en un pase profundo, un La jugada de Buffalo fue impugnada después cuando el entrenador de los Bills, Sean McDermott, cuestionó públicamente el fallo. NFL.com notó que la llamada se mantuvoy el debate estalló en toda la liga a medida que circulaban los ángulos de repetición. Más tarde, un árbitro abordó la decisión y explicó la opinión del equipo sobre quién mantuvo el control mientras los jugadores caían al suelo.

McDermott quedó visiblemente frustrado después, cuestionó el proceso y se pronunció sobre la jugada, y la definición de «atrapa» se convirtió en un importante tema de conversación posterior al juego en toda la liga.

La victoria de Denver en la Ronda Divisional no fue sólo un cambio de categoría, sino que aterrizó con suficiente fuerza para ayudar a cambiar la dirección de la franquicia de los Bills. La derrota de Buffalo se produjo en un tiempo extra caótico y muy dramático que contó con múltiples puntos conflictivos en el arbitraje, una jugada disputada y, en última instancia, el tipo de final contundente que tiende a acelerar las grandes decisiones organizativas.



Lo que significa para los Broncos

Desde la perspectiva de Denver, este es otro recordatorio de lo rápido que puede cambiar el panorama de la AFC y de cuánta presión ejercen los Broncos puede aplicarse cuando están forzando pérdidas de balón y ganando tarde.

Los Broncos ahora pasan al Juego de Campeonato de la AFC, mientras Buffalo entra en una búsqueda de entrenador de alto riesgo con jose alen todavía en su mejor momento, y una base de fanáticos que ha visto terminar demasiadas temporadas antes del Super Bowl.

Mientras tanto, Denver tiene su propio desafío inmediato: el mariscal de campo. bo nix sufrió una lesión en el tobillo al final de la victoria, y los informes y la cobertura local indicaron que los Broncos se estaban preparando para una ausencia importante en el futuro. Los Broncos han nombrado a Jarrett Stidham como su titular en el futuro.

Detalles clave para conocer rápidamente

Puntuación final: Broncos 33, Bills 30 (tiempo extra)

Fecha/ubicación: 17 de enero de 2026: Empower Field en Mile High

Secuencia final: Denver selló el triunfo después de una intercepción en tiempo extra

Secuelas: Los proyectos de ley pasan de McDermott, según Insiders de NFL Network

Si el cambio de Buffalo se hace oficial a través de los canales del equipo, la próxima ola será obvia: quién reemplaza a McDermott, si los Bills mantienen al personal clave y qué tan rápido Denver podría ver los efectos en cadena en toda la conferencia, especialmente con los Broncos todavía jugando por un lugar en el Super Bowl.