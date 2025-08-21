Sean McDermott comparte malas noticias en los mejores Bills Rookie

Maxwell Hairston no cerca de regresar

En declaraciones a los reporteros después de la práctica el martes, McDermott dijo Hairston todavía está «a un camino» de regresar al campo. El entrenador de los Bills agregó que no están seguros exactamente de cuándo la selección de primera ronda podrá volver a jugar, una mala señal dado que el abridor de la temporada ahora está a solo unas semanas de distancia.

«Tengo el ambiente en el que nos estamos mudando la dirección correctaSimplemente no hay mucha claridad en la mitad posterior ”, dijo McDermott.

Aunque inicialmente había algunos temores de que Hairston pudiera haber sufrido un ACL desgarrado que terminó la temporada, finalmente fue diagnosticado con un esguince de LCL que se esperaba que lo mantuviera fuera hasta al menos a mediados de agosto.

La actualización de McDermott esta semana podría poner ese marco de tiempo fuera del alcance, con Hairston sin mostrar ninguna señal de que esté listo para regresar.

Las facturas agregan más ayuda en el esquinero

Con Hairston fuera indefinidamente, los Bills tenían un poco de profundidad al esquinero al firmar al ex esquinero de LSU Zy Alexander esta semana. Como Randy Gurzi de SI.com Observado, Alexander tuvo 11 pases defensados ​​y cuatro intercepciones mientras estaba en LSU, terminando su carrera universitaria con 13 intercepciones totales en dos universidades.

Alexander tuvo un período corto con los Seattle Seahawks antes de ser renunciado y encontrar su camino hacia los Bills.

Si Hairston todavía tiene semanas para su rehabilitación, el equipo podría elegir ponerlo en la reserva lesionada para comenzar la temporada y usar el lugar en la lista en un reemplazo temporal. Rasul Douglas, quien comenzó 15 juegos para los Bills la temporada pasada antes de llegar a la agencia libre, podría ser un candidato para regresar.

La reportera Josina Anderson señaló que Douglas rechazó una oferta para firmar con los Miami Dolphins.

«También me dijeron que el esquinero del agente libre Rasul Douglas no se movió con una oferta de los Miami Dolphins el jueves. Douglas continúa con el interés de múltiples equipos, según la fuente de la liga». Anderson escribió en x.

Reportero Observó en julio que los Dolphins querían firmar a Douglas antes de que comenzara su campamento de entrenamiento y aún pudiera apretar el gatillo en un acuerdo.

«Los Dolphins han mantenido el contacto con el esquinero del agente libre de Bills Rasul Douglas, quien rechazó una oferta de Miami en mayo», informó Jackson. «Él sigue siendo una posibilidad».

En el término inmediato, los Bills probablemente se convertirían en el veterano Veterano Tre’Davious White para comenzar en el esquinero junto a Christian Benford.