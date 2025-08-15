Sean Kingston sentenciado a 3.5 años de prisión por esquema de fraude

Cantante Sean Kingston fue sentenciado a 3.5 años de prisión Más de $ 1 millón de juicio de fraude bancario en el sur de Florida, según el Prensa asociada y NBC Sur de Florida.

El jugador de 35 años, cuyo verdadero nombre es Kisean Anderson, fue inicialmente declarado culpable de fraude de alambre en marzo junto a su madre, Janice Turner. En julio, fue sentenciada a cinco años de prisión y tres años de libertad condicional.

En marzo, ambos fueron declarados culpables por un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico y cuatro cargos de fraude de alambre. Cada cargo tenía un máximo de 20 años de prisión. A principios de esta semana, Kingston y sus abogados le pidieron al juez que considerara el confinamiento del hogar debido a la naturaleza no violenta del crimen y al hecho de que Kingston había devuelto a la mayoría de las víctimas.

Kingston es mejor conocido por su éxito de 2007 «Beautiful Girls», que encabezó el Billboard Hot 100. A lo largo de su carrera, lanzó cuatro álbumes y colaboró con artistas como Bieber, Nicki Minaj y Chris Brown.

Kingston y Turner fueron arrestados en mayo de 2024 por cargos de robo después de una redada SWAT en su mansión del sur de Florida. Las redadas se produjeron después de que Kingston fue golpeado con una demanda por supuestamente no pagar los artículos de lujo.

Dos meses después, la pareja fue acusada en el Tribunal Federal de Miami y acusado de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico y cuatro cargos de fraude electrónico. Los fiscales los acusaron de defraudar a los vendedores víctimas de vehículos especializados de alta gama, joyas y otros bienes comprados con documentos fraudulentos. Declararon que la pareja realizaría pagos a través de bancos que nunca pasaron, lo que les permitió acumular más de $ 1 millón en propiedad.

Durante el juicio, Turner admitió falsificar cables para proteger a su hijo de los estafadores retrasando los pagos de artículos de lujo. Kingston se negó a testificar. Una evidencia clave en el juicio fue un texto que Kingston envió a su madre que decía: “Te dije que hicieras [a] recibo falso «seguido de» así que [looks] Como si la transferencia esté allí en una pareja [of] días.»

Un joyero de Fort Lauderdale, Moshe Edery, testificó que le había dado a Kingston un Audemars Piguet Watch por $ 285,000 a cambio de presentarlo a otras celebridades. Después de que Kingston supuestamente proporcionó una captura de pantalla de una transferencia de alambre falsificada, la EDERY fue despedida de su trabajo y se inclinó en la lista negra.