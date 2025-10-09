Sean Grumman de Verve sobre la construcción del equipo de talentos de su agencia

Sean Grumman ha pasado los últimos cinco años construyendo el departamento de talentos en Brío desde cero, y dice que apenas está comenzando.

Grumman es un veterano de 25 años en la industria del entretenimiento y anteriormente trabajó en CAA y WME antes de convertirse en socio de Verve en 2020. Se unió a Verve cuando era únicamente una agencia de iluminación con el mandato de desarrollar su negocio de representación de talentos.

«Empecé solo con 14 clientes», dijo Grumman. Variedad. «No quiero decir cuántos tenemos ahora, pero es muchísimo más que eso. Y tenemos 20 personas que están trabajando en el equipo de talentos y ayudando».

Grumman es un angelino nativo (y un fanático acérrimo de los Dodgers) con vínculos de larga data con Hollywood. Su tío es Ken Stovitz, agente, ejecutivo y productor de CAA desde hace mucho tiempo. Grumman recordó con cariño sus primeros días como pasante y en la sala de correo de CAA, donde leía todos los guiones que su tío leía para sus clientes.

“Leí más guiones en mi tercer y último año que libros”, dijo Grumman. «Simplemente me enamoré de él».

Después de más de una década en CAA y cuatro años en WME (además de una pandemia global), Grumman dijo que estaba listo para un cambio. Se reunió con el liderazgo de Verve y, al darse cuenta de que sus intereses e ideas y los de ellos estaban muy alineados, acordó unirse y encabezar su impulso hacia la representación de talentos. Le dio crédito a los cofundadores de Verve, Adam Levine y Bryan Besser, por crear una cultura empresarial que fomenta la colaboración entre los distintos equipos, permitiendo a sus clientes acceder a todas las facetas del negocio que deseen.

«En los cinco años transcurridos desde que Sean se unió a Verve, ha convertido nuestro equipo de talentos en una fuerza formidable», dijo Besser en un comunicado a Variedad. «Ha desarrollado una lista de clientes seleccionada de actores y talentos de múltiples guiones que tienen un impacto cultural y de movimiento en el mercado, y ha creado un equipo de agentes de alto rendimiento que coinciden con su pasión y propósito de elevar y diversificar las carreras creativas. También se ha convertido en una parte esencial del equipo de liderazgo de Verve, con un enfoque en el crecimiento y la expansión de Verve, así como en la cultura impulsada por el equipo de la agencia».

Después de 25 años, ¿qué es lo que todavía entusiasma a Grumman al venir a trabajar todos los días?

«Se trata de trabajar con personas que son tan apasionadas como yo», dijo. «Se trata de incorporar agentes de talento para que trabajen conmigo lado a lado que también sean apasionados y trabajadores. Realmente es la misma declaración de misión. Nunca ha cambiado… Al final del día, se trata de contratar personas y trabajar con personas que están tan entusiasmadas con el negocio como yo».

Grumman señaló a su cliente Morris Chestnut para ilustrar este punto. Chestnut no solo ha estado trabajando constantemente en la pantalla, protagonizando el drama de CBS «Watson», así como programas como «Reasonable Doubt», «The Best Man: The Final Chapters» y «Diarra From Detroit», sino que también está desarrollando proyectos cinematográficos basados ​​en propiedad intelectual de la que controla los derechos.

“Durante los últimos dos años, [Chestnut] «Creo que ha estado disponible durante 10 días», dijo Grumman. Pero Grumman dijo que la mentalidad del equipo de Verve no se basa en reservar a sus clientes para todos los trabajos posibles para el día de pago máximo. En cambio, Grumman dijo que quieren ayudar a los clientes a expresarse creativamente y explorar nuevas pasiones.

Como Ben McKenzie, otro de los clientes de Grumman, conocido por sus papeles protagónicos en series como “Southland”, “The OC” y “Gotham”. Cuando McKenzie llegó a Verve y dijo que quería convertirse en un experto en criptomonedas, en lugar de intentar orientarlo hacia otro papel en televisión o cine, Grumman y el equipo se propusieron ayudar. Ahora, McKenzie publicó el libro “Dinero fácil: criptomonedas, capitalismo de casino y la edad de oro del fraude” con el periodista Jacob Silverman, testificó ante una audiencia en el Congreso sobre el tema y dirigió el documental “Everyone Is Lying to You for Money”, que debutó en SXSW en 2025.

«Creo que tenemos un enfoque realmente personalizado sobre cómo tratamos a los clientes», dijo Grumman. «Creo que nos tomamos el tiempo para escucharlos. ¿Qué quieren hacer? Y luego tratamos de construir con ellos. Creo que tenemos un poco más de tiempo para escuchar y creo que los otros equipos están realmente involucrados y emocionados de hacerlo con nosotros. Y si necesitan algo, los ayudamos. Si necesitamos algo, ellos nos ayudan».

Ese enfoque ha ayudado al equipo de Grumman a atraer agentes tanto establecidos como prometedores. JR Ringer, por ejemplo, llegó a Verve procedente de ICM en 2022. Desde entonces, el cliente de Ringer, Josh Hartnett, ha trabajado con directores como Christopher Nolan (“Oppenheimer”) y M. Night Shyamalan (“Trap”), fue estrella invitada en “The Bear” en FX y está listo para liderar una nueva serie limitada de Netflix.

A principios de este año, Verve también contrató a Barrett Bischoff, con sede en Nueva York (a quien Grumman llama «un agente fantástico») para establecerse en la costa este, al tiempo que promovió a la coordinadora de talentos Lacey Hunsucker al estado de agente. «Lacey es una agente muy joven», dijo Grumman. “Nos arriesgamos y la trajimos. Pensamos: ‘Veamos qué tienes’. Y la ascendimos muy rápidamente porque tiene una gran ética de trabajo”.

De cara al futuro, Grumman dijo que ve la expansión continua del talento y la representación digital de Verve como componentes importantes en el futuro de la agencia. Más allá de eso, tiene esperanzas para la industria en general de que la producción aumente en Los Ángeles y sus alrededores.

«Hoy, estaba conduciendo hacia el trabajo y hubo dos momentos diferentes en los que vi producciones rodando… Es muy emocionante ver el poder del entretenimiento. Se siente como si el alma de nuestra ciudad estuviera regresando».