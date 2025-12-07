Sean Baker tiene ‘esperanzas’ tras el acuerdo entre Netflix y Warner Bros.

“Añora» director Sean Bakerquien esta en el Festival de Cine del Mar Rojo Como presidente del jurado internacional, comentó sobre el tema actual más candente de la industria mientras hablaba en el evento con sede en Jeddah: Netflix acuerda comprar Warner Bros.incluidos sus estudios de cine y televisión, su negocio de juegos, HBO Max y HBO.

El director dijo que «no cree que ninguno de nosotros deba comentar hasta que todos sepamos cómo [the deal] se va a desarrollar”, pero que “los cineastas tenemos que ponernos firmes” cuando se trata de preservar ventanas de cine de tres meses como mínimo.

“No deberíamos reducir las ventanas de las salas, deberíamos ampliarlas. [them]», añadió. «Así es como el cineasta quiere que veas su película, y todos los demás pueden esperarla. En mi próxima película, no me importa lo que pase, tendré una ventana de cine de cien días. Son poco más de tres meses y creo que es un buen momento en este momento. Cuando vas directamente al streaming, la importancia de una película disminuye. La experiencia teatral eleva la importancia. La forma en que lo presentas al mundo es algo muy importante”.

Baker dijo que se siente «esperanzado» dado que la mayor audiencia de «Anora» fue la Generación Z, a pesar de la percepción general de que los más jóvenes no prefieren la experiencia teatral en estos días. “Eso no es cierto”, dijo sobre esa percepción. «En Los Ángeles, cuando voy al cine, normalmente es la Generación Z. Me encanta que los jóvenes vean el valor de una experiencia comunitaria y también una en la que se concentran completamente en la película y no se distraen con todo lo demás en la sala».

El director estadounidense, que hizo historia en los Oscar a principios de este año como la primera persona en ganar cuatro premios Oscar en la misma noche por la misma película con «Anora», dijo que no «optará por el próximo estudio de 150 millones de dólares» como el siguiente paso en su ilustre carrera. Cuando se le preguntó qué sigue después del prestigio de los Oscar, dijo: «Las oportunidades están ahí, ya sea [I’ll] tomarlos o no, esa es la cuestión”.

«Honestamente, he estado en este mundo durante tanto tiempo», añadió. Llegamos a un punto con ‘Anora’ donde estaba trabajando con un equipo increíble que lo dio todo y creía en la forma guerrillera de hacer una película. Y el resultado fue increíble, así que ¿por qué no intentar repetirlo? No voy a apostar por el próximo estudio de 150 millones de dólares”.

Baker enfatizó que su próximo proyecto “probablemente tendrá aproximadamente el tamaño” de “Anora” y al mismo tiempo “permanecerá en el [same] timonera en términos de historia y contenido”.

Cuando se le preguntó si todavía había tenido tiempo de digerir sus cuatro premios Oscar, el director dijo que sólo logró recordar adecuadamente esa agitada noche del último mes. A las 36 horas de la noche de los Oscar, él y su esposa, Samantha Kwan, socia productora de slash, estaban en un avión a Tokio para el estreno japonés de «Anora», y se dirigieron directamente a Cannes para el estreno mundial de «Left-Handed Girl» de Tsou Shih-Ching. La película, que produjo, editó y coescribió, se estrenó en la Semana de la Crítica y pasó a ser recogida por Netflix.

«No hubo desaceleración», dijo. «Es algo hermoso. Estamos muy contentos con lo que pasó con ‘Anora’ porque nunca lo esperábamos. Pensamos que iba a ser lo más divisivo. Cuando sucedió la Palma de Oro, ese fue mi sueño hecho realidad. Pensé que eso era todo, esa era la victoria». Luego, mientras el director estaba en un avión de regreso a casa, sus amigos comenzaron a enviarle mensajes de texto diciéndole: «prepárate para los próximos ocho meses de tu vida, va a ser una locura».

“Casi tuve un ataque de nervios en el avión porque pensé que todo había terminado”, dijo. «Ha sido un viaje increíble con esta película y un resultado increíble».

Más por venir…