Sean Baker sobre el cortometraje de Michelle Yeoh, próxima película: homenaje a la comedia sexual italiana

Sólo 24 horas después Sean Baker llegó a Penang, Malasia, para rodar “Sandiwara”, el nuevo cortometraje del director ganador del Oscar protagonizado por Michelle Yeoh — tiró su guión inicial por la ventana.

«Era ridículo», dice Baker. Variedad en un tranquilo rincón del Ritz Carlton de Berlín, donde el corto se estrenó el viernes. «Era exactamente como lo que alguien de fuera estaría escribiendo desde su sofá en West Hollywood».

La idea original de Baker para el corto, que se realiza en colaboración con el programa de residencia de la casa de moda Self-Portrait, una iniciativa destinada a reunir a artistas de todas las disciplinas para crear sin límites, fue una «trampa» en la que Yeoh «huyó de algunos gánsteres», dice. Pero una vez que pasó algún tiempo en Penang, el director encontró una nueva inspiración. «Se hizo evidente de inmediato que este es uno de los principales destinos gastronómicos del mundo», dice, y agrega que la ciudad también es «muy diferente físicamente de lo que imaginaba».

El fundador de Self-Portrait, Han Chong, que creció en Penang, quería hacer una película que celebrara sus raíces. «Es mucho más profundo que sólo la moda», dice. «Especialmente cuando tenemos a Michelle y Sean, no quería restringirlos con una película de moda. La idea es contar una historia de mi ciudad natal: la cultura, la emoción».

Filmada con un iPhone, “Sandiwara” sigue a Yeoh mientras encarna cinco personajes diferentes: una persona influyente, crítica gastronómica, chef, mesera de restaurante y cantante (todos vestidos con ropa de Autorretrato), mientras sus historias se entrelazan en un patio de comidas de Penang. Para Chong, fue un sueño hecho realidad tener a Yeoh a bordo, a quien ve como “Miss Malasia”.

Han Chong, Michelle Yeoh y Sean Baker en Festival de Cine de Berlín. Imágenes falsas

“En Asia, ella representa una posibilidad, por eso todos la admiran”, dice. «Y no sólo quería hacer una campaña. Quería que ella representara algo para nuestra cultura asiática en un escenario global y también su talento».

Atraído por la falta de limitaciones creativas y la oportunidad de trabajar con Yeoh, Baker se unió al proyecto poco después. «Su energía juntos era increíble», añade Chong. «Ambos simplemente querían que esto funcionara realmente bien. La cantidad de tiempo que dedicaron, lo generosos que fueron, pensé: ‘De ninguna manera'».

A continuación, Baker cuenta Variedad más sobre “Sandiwara”, trabajar con Yeoh, la vida después de la gloria de los Oscar, y revela la premisa de su próxima película.

¿Cómo surgió la idea de “Sandiwara” y qué te atrajo del proyecto?

Fue justo antes de que comenzara a estar muy ocupado con “Left-Handed Girl”, que tiene lugar en los mercados nocturnos de Taiwán y también fue filmada con el iPhone. Entonces pensé, puedo hacer eso, simplemente vengo de eso. Pero rápidamente me di cuenta de que estaba siendo un poco ingenuo. [Chong] Estaba mencionando mercados nocturnos y patios de comidas, así que naturalmente supuse: ‘Oh, será muy similar’. Pero no lo es, es algo suyo. Y ese descubrimiento también fue maravilloso, porque pude pasar nueve días allí preparándome para dos días de rodaje.

Conociste a Michelle Yeoh por primera vez en el set. ¿Cómo fue trabajar con ella? Obviamente, ustedes dos se llevaban bien desde que le entregaron un Oso de Oro honorario esta semana en el festival.

Ya sabes, fue una conexión instantánea. No me sentí intimidada; normalmente lo hago con grandes estrellas, así que tiene que ser su personalidad. Ella es muy abierta. Desde el rodaje, que fue a finales de septiembre, somos amigos de mensajes de texto. Rápidamente se convirtió en una amistad y creo que es simplemente porque ella tiene los pies en la tierra. No hay ninguna cualidad de diva. Tanto es así que pasamos dos horas ambas noches y ella ni siquiera pestañeó. Ella dice: «No me importa, hagamos que esto suceda. Solo tenemos este tiempo, hagámoslo». Ella estaba muy dedicada a ello, no lo llamaba por teléfono de ninguna manera.

En esta película, regresas a tus raíces de filmar con un iPhone y, en parte, filmas en bicicleta por las calles de Penang. ¿Cómo fue eso?

Sabíamos que ella estaba en bicicleta, así que yo también estaba en bicicleta. Así es como filmamos gran parte de “Tangerine”, subiendo y bajando por Santa Mónica. Y chocamos en la primera toma y pensé: «Oh, esto no va a salir bien». Pero luego lo entendimos.

Hicimos algo de esto en “Añora«, pero esto no estaba casi completamente controlado. Por supuesto, teníamos permiso para filmar en ese gran patio de comidas, pero el 95% de las personas en el fondo son personas reales, no son extras contratados. Así que colocar a Michelle Yeoh, que es una estrella A, en medio de eso fue realmente emocionante para mí. Porque en el pasado, sí, mis actores eran conocidos, pero se mezclaban hasta cierto punto. Ahora, el desafío era poder conseguir cosas en las mismas condiciones que una estrella A. Y yo Creo que es un testimonio de lo mucho que asumió estos personajes, que por supuesto habría algunas tomas dobles, como, «Espera un minuto, ¿esa es Michelle Yeoh?» – pero no fue como, «¡Esa es Michelle Yeoh!» Fue cuestionable.

¿Qué te interesa de la intersección del cine y la moda?

[Fashion] Siempre me inspira porque en todas mis películas, las elecciones de vestuario de mis personajes son muy intencionales e importantes. Pero también me gusta experimentar con el estilo y esta es mi forma de hacerlo. La televisión es una máquina así y los anuncios comerciales obviamente no son tuyos en absoluto como director: este mundo de la moda es el único lugar donde siento que estoy haciendo una de mis películas. Y Han me dio control creativo total. Lo único que me pregunté todo el tiempo fue: «¿Es esta la cosa más calificada que he hecho en mi vida? ¿La gente esperará que ella se desnude de repente?». Eso era lo único que me preguntaba, ¿dónde está el límite? Pero siento que debido a que estamos filmando con el iPhone bajo luces fluorescentes y cosas así, todavía hay grunge y arena.

Michelle Yeoh en “Play”.

¿Sientes que las cosas finalmente se han calmado para ti desde la locura de la entrega de premios de “Anora”?

Pasé directamente de “Anora” a “Left-Handed Girl” y luego a esto, por lo que realmente no ha habido mucho espacio para respirar. Pero debo decirte que tomó un tiempo procesarlo. Y no ayudó que de repente tuviera que hacer campaña con “La chica zurda”. Estaba muy feliz y orgulloso de esa película, pero tampoco sé si podría haber pasado por todo eso otra vez. Es mucho. Entonces, para responder a tu pregunta, Samantha. [Quan, his producer and wife] y finalmente puedo respirar profundamente y ya no tenemos la presión. Gran parte del peso de las expectativas y esas cosas se han quitado porque ganar la Palma de Oro fue como mi sueño hecho realidad. Y eso no es adorno: ese era mi único objetivo en la vida. Así sucedió, y luego todo lo demás, incluidos los Oscar y los BAFTA, fue todo salsa. Y luego fue como, OK, genial, ahora no hay razón para preocuparse más. Tenemos que mantenernos firmes y lo estamos haciendo: no me lanzaré a hacer una película de 150 millones de dólares, simplemente no lo haré.

¿Ha habido ofertas de estudios?

Me ofrecieron acuerdos de desarrollo, pero tengo muchas ganas de hacer mis películas de forma independiente. Quiero decir, sería fantástico si Neon en Estados Unidos volviera a distribuir mi película. Me encantaría volver a trabajar con ellos. Pero estamos haciendo nuestra película de forma independiente para que pueda mantener el control total en términos de todo, desde el reparto hasta el contenido, y ni siquiera tener que tomar una nota. Porque eso me vuelve loco. Es como, ¿por qué?

Entonces, ¿cuál es tu próxima película? He oído rumores de que estará ambientada en Italia y protagonizada por Vera Gemma…

Oh sí. Es mi carta de amor a las comedias sexuales italianas de los años 60 y 70, así que me inclino por eso. Queremos rodar este año.

Esta entrevista ha sido editada y condensada para mayor claridad.