Sean Baker dirigirá a Michelle Yeoh en el cortometraje ‘Sandiwara

cineasta Sean BakerRecién salido de una histórica barrida en los Oscar, ha completado una nueva película protagonizada por Michelle Yeoh.

Titulado “Sandiwara”, el corto se estrenará a principios de 2026 y fue realizado para la casa de moda Self-Portrait. Escrito, editado y filmado por Baker, el proyecto sigue al ganador del Oscar Yeoh, nacido en Malasia, a lo largo del vibrante paisaje de Penang. Se describe como una “celebración inmersiva de la feminidad, la identidad cultural, la herencia culinaria y el espíritu del cine independiente”.

La película se desarrolló como parte del programa de residencia de Self-Portrait, que invita a creativos de múltiples disciplinas a contribuir con contenido para la marca fundada por Han Chong.

«Sandiwara’ es una extensión de mi amor preexistente por el cine independiente, y con el apoyo de Han Chong, Michelle Yeoh y muchas otras personas que ayudaron a hacer realidad esta visión, pudimos celebrar la cultura malaya a lo grande», dijo Baker. «Fue increíble poder experimentar Penang y tener la libertad de crear una película que va más allá de la moda tradicional y la integración del cine».

Chong añadió que el proyecto de Baker es un «desafío a las formas tradicionales en que el cine y la moda han aprendido a trabajar juntos. Ver a Sean y su equipo sumergirse en el corazón de mi ciudad natal de Penang, absorbiendo las texturas, los rituales y los momentos cotidianos de la cultura malaya, me recordó por qué empezamos la residencia en primer lugar».

“Anora” de Baker ganó 5 premios en los Premios de la Academia de este año, incluidos Mejor Director y Mejor Película. Actualmente se puede ver a Yeoh en la exitosa secuela “Wicked: For Good”.